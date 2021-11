Elon Musk spurte Twitter om han skulle selge Tesla-aksjer for 180 milliarder kroner, men fikk kanskje ikke svaret han ønsket seg

Elon Musk ser ut til å ha glemt en viktig regel for Internett-bruk: «Aldri spør om Internetts mening hvis du ikke vil vite svaret».

I helgen spurte han nemlig i en tweet om nettet mente han burde selge 10 prosent av sine Tesla-aksjer for å betale skatt. Og Internett svarte, men kanskje ikke med det svaret han ønsket seg. Nesten 58 prosent av de over 3,5 million er Twitter-brukerne som avga stemme, mente han burde selge aksjene.

Musk skrev i et svar på sin egen tweet at «Jeg vil følge resultatene av denne avstemningen, uansett hvilken vei det går». Siden har det stort sett vært stille fra ham.

Bakgrunnen for tweeten er at det ble fremlagt et lovforslag på å skattlegge urealisert gevinst, ment som et forsøk på å lukke et smutthull som milliardærer etter sigende har benyttet for å kunne unngå å betale skatt. Forslaget ble nedstemt temmelig raskt, men har avstedkommet en debatt om skattlegging av de ekstremt rike.

Kort sagt er gevinst eller tap urealisert inntil aksjene selges, og et eventuelt tap eller gevinst når man sammenligner kjøpspris og salgspris blir da realisert. Det vanligste er å betale skatt først når gevinsten er realisert, siden gevinsten før den tid kun eksisterer «på papiret».

Elon Musk eier over 17 prosent av Tesla, til en markedsverdi av rundt 210 milliarder dollar, eller omtrent 1800 milliarder kroner. Ifølge Musk mottar han ikke lønn eller bonus i form av penger - kun aksjer. «... den eneste måten for meg å betale skatt personlig er å selge aksjer» uttalte han i en tweet.

Ville solgt aksjene uansett?

Ifølge CNBC er det imidlertid sannsynlig at Musk ville solgt aksjene uansett, og at den egentlige grunnen til det er at han må betale skatt av aksjeopsjoner han fikk i 2012. Opsjonene ga ham mulighet til å kjøpe 22,8 millioner Tesla-aksjer til 6,24 dollar per aksje. Til sammenligning var aksjeprisen dagen før Twitter-avstemmingen på 1222,09 dollar per aksje, det vil si nesten 196 ganger kjøpsprisen. Med andre ord har Musk tjent i overkant av 27 milliarder dollar - eller 237 milliarder kroner - på aksjeopsjonene sine. Dette må han betale skatt av, og det er sannsynlig at det er den egentlige grunnen til at han ville solgt en del av aksjene sine uansett.

Ifølge en rapport omtalt blant annet i Gizmodo, betalte Elon Musk nøyaktig null kroner i inntektsskatt i 2018.