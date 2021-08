Vokser raskt: Elon Musks satellittbaserte internett har nådd gigantisk milepæl

SpaceX har allerede gjort store fremskritt med sitt ærgjerrige Starlink-prosjekt, som innebærer å etablere en satellittbasert internett-løsning i verdensrommet. Nå kan selskapet notere seg en aldri så liten milepæl, melder blant andre TechCrunch.

Sjefen sjøl, Elon Musk, kringkastet nylig via Twitter at det nå er solgt hele 100 000 eksemplarer av Starlink-terminalene – altså «startpakken» som kreves for å koble seg på satellitt-nettverket.

Dekker store deler av Europa

Musk akkompagnerte meldingen med en liste over land som nå er begunstiget med Starlink-dekning. Norge er ikke på listen, men en rekke europeiske land som Tyskland, Storbritannia, Frankrike og Belgia er med, og det samme er vår nabo i sør, Danmark.

SpaceX-sjefen opplyste også at de har lisenssøknader under behandling i mange flere land, og Norge kan være blant disse.

Om man skriver inn norske adresser på bestillingssiden til Starlink-prosjektet får man opplyst at områder er ventet dekket innen år 2022, men det er okke umulig at det kan skje før den tid med tanke på den relativt traske progresjonen.

I mai kom det frem at SpaceX har mottatt 500 000 forhåndsbestillinger av Starlink-terminalene, så det er med andre ord mange som ennå ikke er sendt ut til brukere.

Begrenset antall

Man har fremdeles mulighet til å bestille, men det er allerede kjent at tjenesten kun blir tilgjengelig for et begrenset antall brukere per dekningsregion, så det gjelder å være rask på labben dersom man ønsker å være blant de tidligere brukerne.

For å få tilgang til Starlink må man først ut med det SpaceX kaller et depositum på 99 dollar, eller hva nå enn prisen ender opp med å bli i norske kroner. Dette må betales ved bestilling og er refunderbart, da selskapet opplyser at forhåndsbestilling ikke garanterer tilgang.

Summen på 99 dollar er for øvrig bare en del av den totale prisen, da man også må ut med 499 dollar for startpakken – «Starlink Kit». Denne pakken består av en wifi-ruter, en brukerterminal som brukes til å koble seg på satellittnettverket, og et tilhørende stativ.

Som digi.no meldte i november er de første betatesterne meget fornøyde med Starlink-konseptet så langt. Noen brukere dokumenterte blant annet nedhastigheter på rundt 170 Mbit per sekund – over spennet på 50 Mbit/s til 150 Mbit/s som SpaceX selv har oppgitt.

Musk har imidlertid selv sagt at hastigheten skal dobles til 300 Mbit/s i løpet av inneværende år.

Krevende prosjekt

Akkurat hvor økonomisk levedyktig Starlink blir i fremtiden gjenstår å se. I et svar til en bruker på Twitter skrev Elon Musk at SpaceX må komme seg gjennom minst ett år med negativ kontantstrøm før Starlink kan bli økonomisk gangbart.

– Starlink er et svimlende vanskelig foretak teknisk og økonomisk. Men, hvis vi ikke mislykkes, vil kostnaden for sluttbrukerne forbedres hvert år, sa Musk i en annen melding.

Som digi.no rapporterte for litt siden opplyste Elon Musk under årets Mobile World Congress-messe at han regner med investeringer på 30 milliarder dollar – rundt 270 milliarder kroner – før pengestrømmen blir positiv.