Elon Musk vil endre verden med «Neuralink» – se den ferske presentasjonsvideoen

Et av de mer obskure prosjektene til den nybakte Twitter-sjefen Elon Musk er noe som heter «Neuralink» – en løsning som i korte trekk innebærer å «fusjonere» mennesket med teknologi ved hjelp av ørsmå tråder i hjernen. Nå har teknologien fått en grundig presentasjon.

I en direktesending på torsdag ble Neuralink-teknologien både forklart og beskrevet i stor detalj av både Musk selv og flere av medarbeiderne. Vi fikk også et tidsvindu for når teknologien vil bli prøvd ut på mennesker – rundt seks måneder frem i tid, ifølge Musk.

Sendingen, som du kan se nederst i artikkelen, varte i over to timer.

Opereres inn med spesialdesignet robot

Blant nyhetene som ble delt på scenen, var selve implantatet som skal opereres inn i hjernen på mennesker som velger å bruke teknologien. Det har en diameter på cirka 2,4 centimeter, er trådløst og skilter med 1024 «kanaler» som er i stand til å registrere hjernesignaler. Batteriet lades trådløst.

Ikke minst ble det gitt en demonstrasjon av roboten som skal operere inn trådene i hjernen. Neuralink har nemlig laget en egen robot som skal håndtere denne prosessen, en prosess som krever ekstrem presisjon og varsomhet. Demonstrasjonen ble riktignok utført på en kunstig hjerne denne gangen.

Teknologien fungerer kort forklart ved at trådene som opereres inn i hjernen, fanger opp elektriske felt som genereres når hjernecellen «skyter» ut elektriske signaler. Slike signaler sendes ut ved stimulering av de såkalte dendrittene – den delen av hjernecellen som mottar innkommende signaler fra andre celler via synapsene.

Mange bruksområder

Ved å fange opp disse feltene skal de bittesmå trådene, som fungerer som elektroder, være i stand til å registrere informasjonen som er representert i hjernecellen. Disse elektrodene er i stand til både å lese og «skrive». Det vil si at de ikke bare registrerer informasjon, men også kan gjenopprette signaler andre steder i hjernen.

Dette kan få mange viktige bruksområder innen medisin, eksempelvis reparere lammelser eller kurere hjernesykdommer som Alzheimers, som teknologien i første omgang er tenkt brukt til.

Under den nylige presentasjonen av teknologien ble det blant annet forklart at løsningen kan brukes til å kompensere for skader på ryggmargen, hvor nervesignalene fra hjernen til musklene er brutt. Potensielle bruksområder er imidlertid tallrike.

Neuralink har demonstrert teknologien tidligere, i form av en apekatt som angivelig spilte dataspillet Pong ved hjelp av Neuralink-løsningen.

En del har imidlertid uttrykt skepsis overfor konseptet, og selskapet har også opplevd en del motbakke. Blant annet forlot en av medgrunnleggerne i selskapet skuta i fjor.