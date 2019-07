Slik skal Elon Musk «smelte» kunstig intelligens sammen med hjernen

SpaceX- og Tesla-grunnlegger Elon Musk har alltid høye ambisjoner, og også innen kunstig intelligens har mannen store planer. Nå har han delt flere detaljer rundt sitt hittil mystiske og science fiction-aktige «Neuralink»-prosjekt, melder blant andre Cnet.

Neuralink går i korte trekk ut på å forbedre menneskehjernen ved hjelp av en høyteknologisk løsning som innebærer å fysisk integrere teknologi i menneskehjernen. Hjerneimplantater finnes som kjent allerede, men Neuralink skal altså ta teknologien mange steg videre.

Fanger opp signaler fra hjernecellene

I en presentasjonsvideo som nylig ble lagt ut på YouTube forklarer Musk at løsningen går ut på å operere inn massevis av ørsmå tråder i hjernen med en metode som både skal være svært varsom og meget presis.

Disse trådene har til hensikt å fange opp elektriske felt som genereres når hjernecellen «skyter» ut elektriske signaler. Slike signaler sendes ut ved stimulering av de såkalte dendrittene – den delen av hjernecellen som mottar innkommende signaler fra andre celler via synapsene.

Ved å fange opp disse feltene skal de bittesmå trådene, som fungerer som elektroder, være i stand til å registrere informasjonen som er representert i hjernecellen. Løsningen er helt trådløs.

Disse elektrodene er i stand til å både lese og «skrive». Det vil si at de ikke bare registrerer informasjon, men også gjenopprette signaler andre steder i hjernen.

Vil smelte mennesker sammen med kunstig intelligens

Dette kan få mange viktige bruksområder innen medisin, eksempelvis reparere lammelser eller kurere hjernesykdommer som Alzheimers, som teknologien i første omgang er tiltenkt.

Ifølge Musk er det mer langsiktige målet imidlertid å oppnå en slags «symbiose» med kunstig intelligens – noe han mener er nødvendig av frykt for at kunstig intelligens skal «ta igjen» mennesker. Entreprenøren er nemlig kjent for sin skepsis til kunstig intelligens.

– Jeg har sagt mye om kunstig intelligens gjennom tidene, men til og med i et ideelt scenario vil vil bli hengende etter. [...] Med et hjerne-maskin-grensesnitt med høy båndbredde tror jeg det blir mulig å bli med på ferden. Vi kan ha mulighet til å smelte sammen med kunstig intelligens. Dette er ekstremt viktig, sa Musk i presentasjonen.

Akkurat hva dette skal munne ut i gjenstår selvsagt å se, men Musk sier at målet er å prøve ut teknologien på personer allerede innen utgangen av neste år.

