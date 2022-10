Twitter opplyser i en børsmelding at planen er å sluttføre oppkjøpet for 54,20 dollar per aksje, i tråd med det opprinnelige budet Musk la inn i april.

Twitter bekrefter å ha mottatt et tilbud om dette fra Musk, men Tesla-eieren stiller imidlertid betingelser i et brev som også er oversendt U.S. Securities and Exchange Commission.

I brevet opplyser Musk at han vil sluttføre avtalen om oppkjøp under forutsetning av finansiering og at søksmålet Twitter har anlagt mot ham, blir trukket tilbake.

Forsøkte å skrote

Musk inngikk i april en avtale om å kjøpe Twitter for 54,20 dollar per aksje, noe som med dagens dollarkurs ville ha kostet ham rundt 460 milliarder kroner.

Siden forsøkte han å løpe fra kjøpsavtalen fordi Twitter ifølge ham hadde feilinformert om omfanget av falske brukerkontoer. Slike kontoer er ubrukelige for annonsører på medieplattformen.

Med tilbudet som nå ligger på bordet, gir Musk i realiteten Twitter det de krever i sitt søksmål: At han kjøper selskapet til den prisen som ble avtalt i april, og at han må ut med et straffegebyr på drøyt 10 milliarder kroner dersom han bryter avtalen.

X.com

Musk har på sedvanlig vis kommentert det mulige oppkjøpet på Twitter.

– Å kjøpe Twitter er et akselererende tiltak for å skape X, alt sammen-appen, skriver han.

På et aksjonærmøte august sa Musk at Twitter kunne få fortgang i hans visjon for selskapet X.com, som han grunnla i 1999. X.com fusjonerte senere med Confinity, som senere ble Paypal.

– Jeg har en slags større visjon for hva jeg tenkte X.com kunne ha blitt den gangen. Jeg tror Twitter kan bidra til å framskynde det med tre til fem år, sa Musk.

Tidligere har han tvitret at han kan lage plattformen X.com om kjøpet av Twitter skulle gå i vasken.

Rettssak

Søksmålet Twitter anla mot Musk skulle etter planen behandles i retten om to uker, og juridiske eksperter mener Tesla-gründeren stilte svakt.

– Saken hans virket ikke særlig sterk. Det virket som et ganske enkelt tilfelle av en angrende kjøper-sak, sier jussprofessor Eric Talley ved Columbia University.

Dersom Musk hadde tapt rettssaken, kunne dommeren ikke bare ha tvunget ham til å gjennomføre oppkjøpet til avtalt pris, men også til å betale strafferente som kunne ha økt regning betydelig.

Handelen med Twitter-aksjen ble stanset i flere timer på børsen i USA da aksjekursen spratt opp i kjølvannet av meldingene om et nytt bud fra Musk.

Handelen ble gjenopptatt tirsdag ettermiddag lokal tid. Like før stengetid på Wall Street hadde Twitter-aksjen steget med 22,4 prosent til 52 dollar.