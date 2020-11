Elon Musks satellittbredbånd har konkurrenter: OneWeb sikter seg inn på den arktiske regionen

Elon Musk og hans mye omtalte Starlink-prosjekt har gjort store fremskritt den siste tiden, men han har også startet et aldri så lite kappløp. Et selskap ved navn Oneweb har også planer om å bygge ut internett i rommet, og det i en region som er av interesse for nordmenn.

I en pressemelding publisert før helgen (via Ars Technica) opplyser Oneweb at de nå har fått nye eiere, etter en noe trøblete periode, og at alle nødvendige godkjennelser fra myndighetene er på plass.

Blir tilgjengelig i den arktiske regionen

Selskapet har nylig reist seg igjen etter en såkalt «Chapter 11», som er en form for konkurs som medfører omorganisering av selskapet. De nye eierne er den britiske staten og et indisk selskap ved navn Bharti Global, som har investert én milliard dollar med friske penger i prosjektet.

Selskapet har allerede et knippe satellitter i bane, og det neste steget i planene er å sende opp en ny ladning på 36 satellitter den 17. desember i år. Samtidig kan selskapet opplyse at det er de nordlige breddegradene som først vil kunne koble seg til det rombaserte nettet.

– Oppskytningene vil fortsette utover 2021 og 2022, og Oneweb er nå underveis til å starte opp kommersielle tilkoblingstjenester til Storbritannia og den arktiske regionen sent i 2021, og vil ekspandere til å levere globale tjenester i 2022, heter det i pressemeldingen.

400 Mbit/s

Den arktiske regionen omfatter som kjent Norge, uten at landet er spesifikt nevnt. Oneweb har imidlertid allerede bakkestasjoner på plass i Norge, opplyser selskapet på sine hjemmesider.

Onewebs plan er å få på plass en konstellasjon på 650 satellitter i første omgang, og deretter øke antallet til 1980 satellitter. De eksisterende satellittene har ifølge en tidligere pressemelding oppnådd en hastighet på 400 Mbit/s og en gjennomsnittlig forsinkelse på 32 millisekunder.

I et informasjonshefte heter det at Oneweb-konstellasjonen vil legge til rette for brukerterminaler som er i stand til å tilby både 3G-, LTE-, 5G- og WiFi-dekning i hele verden straks det er på plass.

I mellomtiden gjør konkurrenten Starlink store fremskritt. Nettverket er nå inne i en betafase og har så langt fått svært positive tilbakemeldinger fra de første brukerne. Topphastighetene hittil ligger på rundt 170 Mbit/s, men vil trolig øke etter hvert som systemet optimaliseres.