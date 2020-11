Elon Musks satellittbredbånd imponerer brukerne: – Føles som det er fra fremtiden

Nylig rapporterte digi.no at SpaceX har begynt å sende ut informasjon til de første betatesterne av Elon Musks satellittbaserte internett Starlink med blant annet pris- og hastighetsinformasjon.

Betatesten ble gitt navnet ««Better Than Nothing Beta», men nå kan det se ut til at SpaceX har vært litt vel beskjedne med navnevalget. De første tilbakemeldingene fra betatesterne har nemlig nå begynt å trille inn, og de er overveldende positive. Det melder Business Insider.

Strålende omtaler

I den offisielle Starlink-tråden på Reddit har brukere nå lagt ut en rekke tråder med omtaler av Starlink, og mange har inkludert bilder av startpakken.

Én bruker har lagt ut et bilde som dokumenterer en nedhastighet på solide 174 Mbit per sekund – langt over spennet på 50 Mbit/s til 150 Mbit/s som SpaceX selv oppga i e-postene. Brukeren befant seg i et utkantstrøk i den folkefattige delstaten Montana da hastighetstesten ble gjort.

En annen betatester sier han oppnådde 135 Mbit/s og la ut en detaljert beskrivelse av forholdene som utstyret ble testet under. Hastigheten ble ifølge brukeren nådd selv med forstyrrelser som trær, gjerder, hus i nærheten, samt tungt skydekke.

– Alt er av ekstrem byggekvalitet, og dette fungerer mye bedre enn jeg noensinne hadde forestilt meg. Det føles som det er fra fremtiden, skrev Reddit-brukeren wandering-coder, som også la ut en rekke bilder av Starlink-utstyret på nettstedet Imgur.

Flere tusen nye invitasjoner

Brukeren testet også utstyret under enda mindre optimale forhold og dårlig vær, og oppnådde likevel en nedhastighet på 46 Mbit/s og opphastighet på 15 Mbit/s.

Andre la ut bilder som viser hastigheter på rundt 160 Mbit/s i sine tester av Starlink-nettverket.

Mandag kveld la SpaceX-sjefen Elon Musk for øvrig ut en Twitter-melding hvor han opplyser at flere tusen nye invitasjoner til betatestingen av Starlink vil bli sendt ut i løpet av denne uken, så snart vil vi få et enda mer solid datagrunnlag for å vite hvor godt konseptet faktisk fungerer.

Betaversjonen av Starlink koster 99 dollar i måneden, litt over 900 kroner. I tillegg trenger man en startpakke, «Starlink Kit», som koster 499 dollar, cirka 4600 kroner. Pakken består av en wifi-ruter, en brukerterminal som brukes til å koble seg på satellittnettverket, og et tilhørende stativ.

Elon Musk har tidligere sagt at andre land vil følge på etter hvert som godkjennelse fra myndigheter foreligger, og dermed er det ikke umulig at turen vil komme til også norske brukere etter hvert. Akkurat når det vil skje er vanskelig å si.