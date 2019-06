Et av ti Nito-medlemmer har hørt homo-slengbemerkninger på jobb

To år på rad har NITO spurt medlemmene om de har hørt ord som homo eller lignende som slengbemerkning på jobb.

En av ti svarer ja på spørsmålet «Har du det siste året på din arbeidsplass hørt slengbemerkninger der ordet «homo» eller lignende blir brukt?»

Sigve Sandvik Lærdal, NITO-tillitsvalgt i Evry, tror de som svarer ja kan ha opplevd en artig slengbemerkning i forbifarten. Likevel mener han det er uheldig at så mye som ti prosent har opplevd det.

– Jeg blir like overrasket og lei meg når jeg ser at en av ti sier at det blir brukt i en useriøs sammenheng. Jeg tror det vitner om uvitenhet, sier Lærdal.

Han er selv åpent homofil på sin arbeidsplass i Evry, og opplever det som helt uproblematisk.

– Jeg forteller som alle andre hva jeg og mannen min har gjort i helgen. Jeg har ingenting å skjule, og jeg ufarliggjør det.

Tror mange er i skapet

Evry er et tech-selskap der han opplever at det er fokus på mangfold, men han kjenner til at det oppleves annerledes i for eksempel den sterkt mannsdominerte byggebransjen. Der tror han folk som er LHBTI holder seg i skapet.

– Jeg er ikke i tvil om at mange er i skapet, særlig blant de som har bakgrunn fra land der toleransen for homofili er lavere, sier Lærdal.

Men han mener at også blant byggearbeidere med etnisk norsk bakgrunn kan det sitte langt inne å være åpent homofil. Men han vil ikke at noen skal føle seg tvunget til å stå fram hvis de frykter å møte fordommer.

– Hvis de vil være i skapet, er det deres valg, understreker han.

– Uakseptabelt at det skjer

NITO-president Trond Markussen sier at NITO og andre fagorganisasjoner må ta det på alvor, og forsøke på påvirke spørsmål knyttet til LHBTI-personer.

– Det er trist at så mange opplever at homo brukes som slengbemerkning på norske arbeidsplasser. Det er uakseptabelt at dette skjer, og derfor må vi jobbe for et mer inkluderende arbeidsliv med tanke på seksuell orientering, kjønnsidentitet og kjønnsuttrykk, sier Markussen.