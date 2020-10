En av verdens kraftigste datamaskiner vil være delvis norsk. Prisen? 1,5 milliarder kroner

Hewlett Packard Enterprise (HPE) har fått kontrakten om å bygge Lumi (Large Unified Modern Infrastructure), en superdatamaskin som i dag ville ha en av de aller kraftigste i verden. Lumi skal installeres hos det vitenskapelig IT-senteret CSC i Kajaani, Finland.

Ifølge HPE har kontrakten en verdi på mer enn 160 millioner dollar, knapt 1,5 milliarder kroner.

Pan-europeisk samarbeid

Som Digi.no tidligere har omtalt (for abonnenter), er det et konsortium, bestående av offentlig eide vitenskapsmiljøer i ti (tidligere ni) europeiske land, som skal stå for driften av maskinen. Norge er blant disse landene, representert ved Uninett Sigma 2.

Det er European High Performance Computing Joint Undertaking (EuroHPC JU) som har bestilt Lumi, sammen med sju andre superdatamaskiner. Tre av disse, inkludert Lumi, omtales som pre-exascale superdatamaskiner. Det innebærer at skal kunne levere en regnekraft på mer enn 100 petaflops. Én petaflops tilsvarer en million milliarder flyttallsoperasjoner i sekundet (FLOPS – Floating Point Operations Per Second).

Verdens kraftigste?

Lumi vil greie dette kravet uten problemer. Superdatamaskinen skal ha en teoretiske maksimalytelse på mer enn 550 petaflops, og en forventet reell regnekraft på mer enn 375 petaflops.

Verdens kraftigste superdatamaskin i dag, den japanske Supercomputer Fugaku (for abonnenter), har en teoretisk maksimalytelse på 513,9 petaflops og en målt ytelse på 415,5 petaflops.

– Det er ytterst viktig for norske forskere å ha tilgang til e-infrastruktur på et høyeste, internasjonale nivået for å være konkurransedyktige, og et voksende antall forskningsgrupper vil få stor nytte av regnekraften til det nye Lumi-systemet, sier Gunnar Bøe, administrerende direktør i Uninett Sigma2, i en pressemelding.

– Konvergensen mellom tungregning og kunstig intelligens er en spennende, ny utvikling som gis norske forskere muligheter de ikke har hatt fra før, fortsetter han.

Basert på AMD-brikker

Lumi vil bestå av en klynge med HPEs Cray EX-superdatamaskin-noder. Disse vil baseres på neste generasjons CPU-er (EPYC) og GPU-er (Instinct) fra AMD. Maskinene skal forbindes med HPEs Slingshot-teknologi. Lagringssystemet skal baseres på Cray ClusterStor E1000. Det skal ha en kapasitet på 117 petabyte og kunne overføre 2 terabyte med data per sekund. Cray EX-maskinene er væskekjølte og skal produseres i Tsjekkia.

Italia og Spania

Både Lumi og de to andre pre-exascale-superdatamaskinene til EuroHPC, skal være klare i løpet av 2021. Disse skal installeres i henholdsvis Italia og Spania.

Leonardo er navnet på maskinen som skal stå i Italia. Den skal installeres ved Tecnopolo Bologna og administreres av Cineca. Maskinen skal bestå av en mengde Atos BullSequana XH2000-noder, som hver består av én Intel Xeon-prosessor og fire Ampere-baserte Tensor Core-GPU-er fra Nvidia. Nodene skal forbindes med Nvidias Mellanox HDR 200Gb/s InfiniBand-teknologi. Maskinen vil ha en teoretisk maksimalytelse på 250 petaflops.

I Spania vil den nye superdatamaskinen erstatte dagens MareNostrum i Barcelona Supercomputing Center. Den skal derfor få navnet MareNostrum 5. Denne skal ha en teoretisk maksimalytelse på mer enn 200 petaflops, men det er foreløpig ikke offentliggjort detaljer om denne.