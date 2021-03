Verdens kraftigste superdatamaskin er klar til bruk – skal legge grunnlaget for et «ultrasmart» fremtidssamfunn 

Listen over verdens kraftigste superdatamaskiner pleier å være dominert av USA og Kina, men i fjor inntok Japan tronen for første gang på mange år med sin Fugaku-maskin. Siden den gang har maskinen vært under testing, men nå kan kreftene omsider slippes løs for alvor, melder ZDNet.

Forskningsinstituttet Riken, som har jobbet med maskinen i samarbeid med teknologiselskapet Fujitsu, kunngjorde nylig at at Fugaku er klar for delt bruk med andre institusjoner. Fujitsu publiserte sin egen pressemelding om saken.

Skal brukes til å bygge det smarte samfunnet

Ferdigstillingen av maskinen innebærer at det den 9. mars ble åpnet for at interessenter kan sende inn søknader for tilgang til maskinens prosessorkraft. Hittil er 74 forskningsprosjekter valgt ut, og disse vil ta i bruk Fugaku-maskinen fra og med april i år.

Ikke uventet har japanerne store ambisjoner for maskinen, som de mener vil kunne bidra til store endringer av selve samfunnet.

– Først og fremst er Fugaku en nasjonal nøkkelteknologi, og vi vil administrere den på en ansvarlig måte for å oppnå forskningsresultater som vil hjelpe oss å bygge et levedyktig og sunt samfunn, og gi oss bedre katastrofebeskyttelse og bedre energibruk med det ultimate mål å etablere regjeringens visjon om et ultra-smart Society 5.0, sa Riken-sjefen Hiroshi Matsumoto i pressemeldingen.

Society 5.0 refererer til et initiativ som Japan startet for noen år siden. Som blant andre TechCrunch rapporterte tar initiativet sikte på å danne en ny type økonomisk modell og sosial kontrakt gjennom å inkorporere teknologiske innovasjoner, blant annet for å skape et mer bærekraftig samfunn.

442 petaflops

Initiativet er ment å fungere som et veikart for resten av verden. og omfatter områder som kunstig intelligens, infrastruktur, helsevesen og mer.

Utviklingen av Fugaku startet i 2014, så det er et langvarig prosjekt som nå er realisert. Maskinen ligger på førsteplassen hos Top500, nettstedet som rangerer verdens superdatamaskiner, hvor den er oppgitt med en ytelse på 442 000 teraflops per sekund, eller 442 petaflops per sekund.

Nummer to på listen, amerikanske Summit, har en ytelse på 148,6 petaflops, så det japanske beistet har med andre ord et ganske solid forsprang på topplisten. Maskinen tar også et stort skritt mot det berømte exaflops-nivået, definert som over 1000 petaflops – eller én milliard milliarder regneoperasjoner per sekund.

Konkurransen på feltet er imidlertid intens, og som digi.no tidligere rapporterte har USA allerede planer om å bygge verdens første exaflops-maskin med en ytelse på 1,5 exaflops. Når denne eventuelt vil bli ferdigstilt er uvisst.