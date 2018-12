Facebook-dramaet ser ikke ut til å ta slutt riktig ennå, og nå har det dukket opp nok et lass avsløringer som ikke akkurat setter tjenesten i et godt lys.

Som nyhetsbyrået Reuters og Ars Technica melder ble det nylig publisert et stort 250-siders dokument som inneholder blant annet intern og tidligere hemmelig kommunikasjon mellom høytstående sjefer hos Facebook.

Hvitelistet selskaper

Dokumentet ble publisert av britiske myndigheter som et ledd i etterforskning rundt Facebook personvern-praksis.

Blant hovedfunnene i dokumentet er at Facebook har «hvitelistet» bestemte selskaper, som innebar at de ga selskapene spesiell tilgang til data om Facebook-brukeres venner, tilsynelatende uten tillatelse fra brukerne selv.

Dette er som kjent det som var kjernen i den kjente Cambridge Analytica-skandalen, og som Facebook sa ikke kunne skje igjen etter endringer som Facebook gjennomførte i 2014. De nye dokumentene tyder imidlertid på at noen selskaper altså ble unntatt fra disse endringene.

– Facebook har åpenbart inngått hvitelistingsavtaler med visse selskaper, som betyr at selskapene beholdt full tilgang til vennedata etter etter endringene på plattformen i 2014/2015. Det er ikke klart at det forelå noe samtykke for dette, og heller ikke hvordan Facebook bestemte hvilke selskaper som skulle hvitelistes og ikke, heter det i dokumentet.

Gikk etter konkurrenter

I tillegg avslører dokumentene at Facebook på tilsvarende måter har svartelistet andre selskaper, de som de anser som konkurrenter.

– Jepp, kjør på, svarte Facebook-sjefen Mark Zuckerberg på et forslag fra en annen sjef i selskapet om å stenge tilgangen til vennedata for videodelingstjenesten Vine, eid av rivalen Twitter.

I dokumentene som britiske myndigheter publiserte kom det også tydelig frem at Facebooks tilbøyelighet til å gi applikasjonsutviklere tilgang til vennedata i stor grad var betinget av hvor store inntektspotensiale appene hadde for Facebook.

Facebook vurderte også å ta betalt fra apper for tilgang til selskapets utviklerverktøy, inkludert vennelister, med mindre appene kjøpte en bestemt mengde reklame av Facebook.

Alle funnene kan du finne i selve dokumentet, som altså er på rundt 250 sider.

