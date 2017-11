Enda mer av smartmobilsalget går til de fem største

Selv om det har skjedd betydelige endringer i smartmobilmarkedet de siste årene, hvor flere etablerte leverandører har blitt presset nedover salgslistene av særlig kinesiske nykommere, er det nå tydelig at de fem største leverandørene befester sine posisjoner.

Apple

Ifølge nye tall fra Gartner hadde fire av de fem en tosifret prosentvekst i forrige kvartal, sammenlignet med tredje kvartal i fjor. Unntaket er Apple, som «bare» økte leveransene med 5,7 prosent. Det var likevel nok til å øke markedsandelen fra 11,6 til 11,9 prosent. Alt tyder på at selskapet vi komme sterkere tilbake i det inneværende kvartalet, nå som de nye Iphone-modellene har vært i salg en stund.

– Ankomsten av Apples nye flaggskip-Iphoner ved slutten av tredje kvartal 2017 har forskjøvet smartmobilkjøpene over i fjerde kvartal av 2017, sier forskningsdirektør Anshul Gupta i Gartner, i en pressemelding.

– I tillegg til overbevisende tilbud på Black Friday og Cyber Monday, vil julesesongen sannsynligvis øke salget av smartmobiler før utgangen av året. Vi estimerer at smartmobilsalget i fjerde kvartal vil bidra til en økning av det totale salget for hele året. Vi regner med at salget vil nå 1,57 milliarder enheten i 2017, sier Gupta.

Samsung

Samsung er fortsatt den største leverandøren av smartmobiler, og imponerer med en salgsvekst på 19,3 prosent. Ifølge Gupta har ikke Samsung hatt tosifret prosentvekst siden fjerde kvartal i 2015. Det er stor etterspørsel etter toppmodeller som Galaxy S8, S8+ og Note 8 som bidrar mest til økningen.

Resultatet er at Samsung har økt markedsandel fra 19,3 til 22,3 prosent i løpet av det siste året. Men også Xiaomi, den nå femte største leverandøren, har økt markedsandelen med tre prosentpoeng, fra 4,0 til 7,0 prosent. Dette skyldes at selskapet leverte nesten 80 prosent flere smartmobiler i forrige kvartal enn i samme kvartal i fjor. Det meste av veksten skal være oppnådd i andre land enn i hjemmemarkedet Kina, og da særlig i India.

Veksten er noe mindre for de to andre aktørene på topp fem, Huawei og Oppo. Men begge øker markedsandelen noe.

Smartmobilmarkedet i årets tredje kvartal, ifølge Gartner. Illustrasjon: Gartner

Kina

Kina er det klart største markedet for smartmobiler, men siden i fjor har leveransene gått kraftig tilbake. Ifølge Gartner skyldes dette delvis konsolidering rundt lokale og ikke så kjente merker, men også at flere foretrekker kjente og dyrere merker.

I Nord-Amerika og Vest-Europa er det som vanlig etterspørselen etter toppmodellene som driver salget oppover.

Det selges likevel mange billigere smartmobiler i de kommende markedene, og det er kinesiske leverandører som Oppo, Huawei, Vivo og Xiaomi som står for det meste av denne veksten. Trekkplastrene i disse markedssegmentene er for tiden 4G-støtte og bedre kameraer.

