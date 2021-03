Enda mer printer-trøbbel for Windows 10

Windows 10-oppdateringen som fjerner Adobe Flash Player fra Windows 10 fortsetter å skape problemer, også etter at en feilfiks til oppdateringen ble gitt ut tidligere denne uken.

Den opprinnelige oppdateringen fører til at mange opplever at operativsystemet krasjet og viste blåskjerm, dersom brukerne forsøker å skrive ut til visse skrivermodeller.

Den valgfrie feilfiksen Microsoft har kommet med skal angivelig fjerne dette problemet, men i mellomtiden har det blitt oppdaget en rekke andre utskriftsrelaterte problemer.

Mangelfulle utskrifter

Denne gangen er det ikke på PC-ene at problemene oppleves, men i selve utskriftene fra enkelte applikasjoner. Brukere opplever rett og slett at deler av utskriften mangler. Dette ser stort sett ikke ut til å gjelde tekst, men grafiske elementer som fylte bokser, inkludert i strekkoder, QR-koder og logoer. I utskrift av tabeller skjer det at linjene mangler.

Det skal også være tilfeller av blanke sider og etiketter. The Register har mottatt i alle fall ett eksempel på hvordan utskrifter kan bli seende ut. Dette inkluderer en utskrift av et ølglass. Det går fint å skrive det ut fra separate applikasjoner, men forsøker man å gjøre det ved å høyreklikke på bildefilen og velge utskrift derfra, mangler en stor del av ølglasset i utskriften.

Flere lignende problemer som brukere har opplevd, er omtalt i bloggen Born's Tech and Windows World.

Microsoft kom i går med en ny, frivillig oppdatering som skal løse disse problemene. Oppdateringen er tilgjengelig gjennom Windows Update.