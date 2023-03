Endelig avslørt: Dette er Amazons Starlink-konkurrent

Krigen om verdensrommet har for lengst startet blant teknologiaktørene, og blant de som har store planer om å utfordre SpaceX' satellittbaserte internettløsning Starlink er nettbutikkgiganten Amazon. Nå er de klare til å vise frem det de jobber med.

På sine egne offisielle hjemmesider dro Amazon nylig sløret av antennene som selskapets internettløsning – foreløpig døpt Project Kuiper – skal benytte seg av.

Flere alternativer

Det første som er verdt å merke seg er at Amazon planlegger å produsere et antall ulike terminaler til ulik bruk og ulike prisklasser.

I den nedre enden finner vi en liten, kvadratisk tass på bare syv tommer i diameter. Denne lille antennen blir ifølge Amazon den rimeligste varianten, og vil veie kun ett pund – som tilsvarer litt over 450 gram. Den skal likevel være i stand til å levere en nedhastighet på opptil 100 megabit per sekund, lover selskapet.

Meningen med denne rimelige innstegsmodellen er å senke terskelen for bruk av tjenesten, og å tilby et alternativ for «tingenes internett»-anvendelser. Akkurat hvor mye den vil koste er imidlertid ennå ikke kjent.

Den minste utgaven av Project Kuiper-terminalene, her avbildet, blir ikke store saken. Foto: Amazon

I det midtre segmentet finner vi standardmodellen, som er en antenne på litt under 11 tommer i diameter og én tomme tykk. Den veier under fem pund, eller cirka 2,2 kilogram, og vil kunne oppnå hastigheter på opptil 400 megabit per sekund, ifølge Amazon.

Selskapet påstår at dette gjør antennene til noen av de aller kraftigste på markedet i sin størrelsesklasse. Amazon håper å produsere standardterminalene for under 400 dollar per stykk, uten at det er klart hva dette vil tilsvare i faktisk salgspris for kunder.

Én gigabit per sekund

For de aller mest krevende kundene skal Amazon også tilby en voksen terminal som måler 19 x 30 tommer, og denne skal levere nedhastigheter på opptil én gigabit per sekund.

Denne er riktignok ikke primært designet for vanlige forbrukere, men for bedrifter, statlige institusjoner og telekommunikasjonsløsninger som har behov for høy båndbredde.

Amazons terminaler bruker en spesialdesignet brikke som bærer kodenavnet «Prometheus», som kombinerer en rekke teknologier i én og samme brikke. Denne maskinvaren benyttes ifølge selskapet også i selve satellittene som Project Kuiper skal benytte seg av.

Amazon sier de er i ferd med å oppskalere infrastrukturen som selskapet allerede har på plass innen produksjon av maskinvare, for å forberede seg på produksjon av flere titalls millioner terminaler for kunder. Dersom disse løftene slår til, kan det være man slipper leveringsproblemene som Starlink opplevede en stund før produksjonen ble trappet opp.

Selskapet har allerede begynt planleggingen av en produksjonsanlegg for satellitter, som etter planen skal begynne masseproduksjon av satellitter inne utgangen av inneværende år. De første satellittene skal skytes opp innen første halvdel av 2024, og de første kundene kan begynne å bruke tjenesten senere det året, lover Amazon.

De byråkratiske hindrene er også i ferd med å klarert. Som Digi.no rapporterte fikk Project Kuiper nylig en viktig godkjennelse av det amerikanske byrået FCC til å realisere reviderte planer om å etablere en satellittkonstellasjon i bane rundt Jorden.