Fikk viktig godkjennelse: Nå kommer Amazons Starlink-konkurrent

Starlink har kommet langt i å realisere en satellittbasert internettløsning som kan benyttes globalt, inkludert Norge, men konkurrentene har også begynt å rasle med sablene for alvor. Nå har det skjedd en viktig utvikling for Amazons bidrag, melder blant andre Ars Technica.

Det amerikanske byrået FCC, som regulerer kommunikasjonsteknologi, godkjente nylig reviderte planer om å etablere en satellittkonstellasjon i bane rundt Jorden – døpt Project Kuiper.

3236 satellitter

Søknaden ble sendt inn allerede for en stund siden, men da var godkjennelsen betinget av at Amazon utarbeidet en akseptabel plan for håndtering av kollisjons- og feilrisiko, og håndtering av satellitter som ikke lenger er operative.

Etter en lengre prosess med tilbakemeldinger og oppdateringer anser FCC Amazons plan for å være tilstrekkelig, som innebærer at selskapet kan fortsette med planene sine.

– Vår avgjørelse vil legge til rette for at Kuiper kan starte utplasseringen av konstellasjonen sin for å bringe høyhastighetsbredbåndforbindelser til kunder i hele verden, skriver FCC i dokumentet.

Den første fasen av nettverket vil bestå av 3236 lovbanesatellitter, men totalt er planen å bygge nettverket ut til 6472 satellitter.

Den forrige store milepælen for Amazons satsing fant sted i april i fjor. Da sikret selskapet seg en kontrakt på til sammen 83 satellittoppskytninger ved hjelp av de tre partnerne Arianespace, Blue Origin og United Launch Alliance.

Oppskytningene skal spres utover en femårsperiode og vil omfatte mesteparten av de 3236 satellittene som vil utgjøre Kuiper-konstellasjonen.

Lovende tester

– Project Kuiper tar sikte på å gi høyhastighets- og lavforsinkelsesbredbånd til en bred kundegruppe, inkludert individuelle husholdninger, skoler, sykehus, bedrifter, statlige byråer, katastrofeoperasjoner, mobiloperatører og andre organisasjoner som jobber på steder uten pålitelig internettilkobling, het det i pressemeldingen.

Ifølge Amazon vil tjenesten dekke området mellom breddegradene 56° N og 56° S, som omfatter mesteparten av verdens areal unntatt de aller sydligste og nordligste områdene. Med sin svært nordlige beliggenhet befinner Norge seg utenfor disse koordinatene, så derfor spørs det om nordmenn vil kunne få nyte godt av Amazons planer.

Tidlige tester av Project Kuiper har vært lovende. Som digi.no rapporterte i 2020 har antennesystemet som selskapet har utviklet til prosjektet oppnådd hastigheter på opptil 400 Mbit/sekund.

Amazon har valgt et annerledes antennedesign som innebærer å legge sender- og mottakerantennene i to lag over hverandre i stedet for ved siden av hverandre. Denne løsningen har satt ingeniørene i stand til å krympe diameteren til terminalene ned til en formfaktor som kun måler 30 centimeter i diameter.

Mer informasjon om Project Kuiper kan du finne på prosjektets nettsider.