Endelig får Google Maps-brukerne lov til å tegne i kartene igjen

Det er mye i Google Maps som bidrar til at dette er verdens mest brukte karttjeneste. Men som Digi.no tidligere har påpekt (for abonnenter), er det ofte en del mangler i kartene. Både nye veistrekninger og svært mange gatenavn manglet. Mye av dette har blitt bedre, men noe av mangelen kan skyldes at brukerne i mindre grad enn tidligere får være med på å forbedre kartene.

Stengt etter misbruk

Tidligere tilbød Google en tjeneste som het Map Maker. Den gjorde det mulig for erfarne brukere å endre det aller meste som ble vist i kartene. Denne tjenesten ble stengt i 2017 etter relativt grove tilfeller av misbruk, noe bildet nedenfor er et eksempel på.

Denne illustrasjonen, som dukket opp i Google Maps den 23. april 2016, var sammensatt av flere uavhengige parkoppføringer i kartet, skapt med Map Maker-bruker. Skjermbilde: Google Maps

Siden da har brukerne i stor grad bare kunne påpeke feil gatenavn, samt legge til interessepunkter som mangler, eventuelt foreslå korrigeringer av disse. Men ikke alt er like tilgjengelig eller enkelt å få til.

Sammen med flere andre nyheter, lover Google at selskapet at det i løpet av noen måneder på nytt skal gi brukerne mulighet til å legge til nye eller manglende veier i karttjenesten. Det vil også være mulig å korrigere gjengivelsen av veier som allerede finnes i kartet, som for eksempel har blitt flyttet på eller stengt.

Hvordan dette vil kunne gjøres, vises i videoen nedenfor.

Google har ikke delt mange detaljer om hva som blir mulig med den nye funksjonen, men av videoen ser det ut til å bli mulig å velge veitype. Hvilke valgmuligheter som er inkludert der, går ikke fram av videoen.

Ikke minst det å kunne legge til stier, er en mulighet mange har savnet etter at den forsvant med Map Maker. Mange av stiene som vises i Google Maps nå, er lagt inn av tidligere Map Maker-brukere, men det er fortsatt «uendelig» mange stier som ikke er med.