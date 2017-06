Endelig får Safari støtte for WebRTC

Som vanlig når Apple kunngjør nye versjoner av selskapets operativsystemer, så kommer selskapet også med en ny versjon av nettleseren Safari. Foreløpig er det bare en «Technology Preview»-utgave som er klar, også for noen eldre MacOS-utgaver, men den forteller om hva som er i vente av nyheter.

Safari har blitt hengende bak de øvrige nettleserne når det gjelder støtte for en del webteknologier, noe som har ført til at den ofte har blitt kalt den nye Internet Explorer. Det er kanskje litt urettferdig, siden Safari har støtte for flere webteknologier en Microsoft Edge, om en skal tro tjenesten Can I use.

P2P-konferanser

Men nå kommer det i alle fall noe som en del utviklere har ventet ganske lenge på, nemlig støtte for WebRTC, standarden som åpner for P2P-basert telefoni- og videokonferanser direkte i nettleseren.

Dette har blitt støttet, i alle fall delvis, av Chrome og Firefox siden 2012. Microsoft kunngjorde WebRTC-støtte i Edge i januar i år. Nå skal det likevel legges til at WebRTC-spesifikasjonen ikke er noen W3C-standard ennå.

Apple og WebKit-prosjektet kom i denne uken med et blogginnlegg hvor implementeringen er beskrevet. Det opplyses det blant annet at Safari også får støtte for Media Capture and Streams API-spesifikasjonen, som webapplikasjoner bruker for å få tilgang til brukerenhetens mikrofon og kamera.

Vel, det tok sin tid: Snart kan WebRTC brukes i alle moderne nettlesere

Økt ytelse

En annen webteknologi som Apple har brukt mye kortere tid på å tilby støtte for, er WebAssembly. Apple vil potensielt kunne lansere støtte for denne teknologien rett før Microsoft får den på plass i Edge, noe som nok skjer i forbindelse med den neste større Windows 10-oppdateringen.

Det viktige er likevel at WebAssembly da vil kunne kjøres på alle moderne nettlesere og dermed tas aktivt i bruk i webapplikasjoner, så lenge man tillater seg å la de som sverger til Internet Explorer seile i sin egen sjø.

Ifølge Apple vil WebAssembly bidra til å gjøre webapplikasjoner mindre, samtidig som at de laster raskere.

Sammenlignet med ren JavaScript skal WebAssembly også kunne gi tunge webapplikasjoner en betydelig ytelsesøkning under selve kjøringen.

Andre nyheter «under skallet» i Safari 11, er oppgitt her.

Les også: Tror mange vil skrive om webapplikasjonene sine for å ta i bruk WebAssembly

Beskyttelse mot sporing

I Safari innføres også det Apple kaller for Intelligent Track Prevention, som i større grad skal begrense mulighetene for å spore brukerne på tvers av nettsteder.

Safari skal begrense hvor lenge en cookies kan brukes på tvers av nettsteder. Foto: Webkit.org

I utgangspunktet vil en cookie (informasjonskapsel) kunne brukes på tvers av domene, som en tredjeparts kontekst, bare i ett døgn etter at Safari-brukeren har besøkt nettstedet hvor cookie-en egentlig hører hjemme. Den vil fortsatt være lagret i nettleseren i til sammen 30 dager etter at hjem-nettstedet sist ble besøkt. Men vil ikke kunne brukes som tredjeparts cookie på nytt før brukeren på nytt har besøkt nettstedet hvor den egentlig hører hjemme.

For tjenester som mange besøker daglig, som Facebook og Google, får dette trolig liten betydning. Sporingen på tvers av nettsteder, gjennom Liker-knapper og annet tredjepartsinnhold fra disse aktørene, vil dermed fortsette å fungere hos veldig mange.

For tjenester som ikke besøkes daglig, kan det derimot bli vanskeligere.

Riktig tilnærming?

Rettighetsorganisasjonen Electronic Frontier Foundation (EFF) har denne uken kommet med en kommentar som tar for seg hvilke tilnærminger både Apple og Google har kunngjort i det siste som en respons på misnøye med nettannonser.

Det er naturlig at EFF er mest opptatt av brukernes personvern, og opplyser at Apple har valgt omtrent samme tilnærming som det organisasjonen selv tilbyr med nettlesertillegget Privacy Badger.

Googles kommende tilnærming i Chrome, som gjøres i samarbeid med mange andre annonseleverandører, handler derimot om å blokkere annonser som er spesielt irriterende, og på den måten få dempe brukernes behov for å installere adblock-løsninger på egenhånd.

Les mer: Chrome skal slutte å vise irriterende nettannonser