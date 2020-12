Er Windows 10 on ARM aller kjappest på Mac?

Mange regnet med at påstandene om skyhøy ytelse, som Apple kom med da selskapet lanserte de første Macene med den ARM-baserte M1-prosessoren, bare var sedvanlig selvskryt fra selskapet.

Men etter hvert som produktene har blitt tilgjengelige for både journalister og vanlige brukere, har holdningen snudd. Ikke bare viser tester at Mac-programvare i mange tilfeller kan kjøre raskere på Apple-brikkene enn på prosessorer fra Intel. De viser også at programvare skrevet for x86-arkitekturen kjører minst like raskt i oversetterprogramvaren Rosetta 2, som det de gjør direkte på Intel-baserte Macer.

Kjører Windows 10 i QEMU

Selv om Apple ikke offisielt støtter at Windows 10 on ARM kjøres på de nye maskinene, har det ikke tatt lang tid før noen har fått det til. Ikke ved å kjøre operativsystemet direkte på maskinen, men i stedet i en virtuell maskin på toppen av emulerings- og virtualiseringsprogramvaren QEMU.

Blant disse er tyske Alexander Graf. Han har fått til dette ved å gjøre noen endringer i kildekoden til QEMU.

I ettertid har flere sammenlignet ytelsen til Windows 10 on ARM når operativsystemet kjøres i QEMO på en M1-basert Mac med ytelsen til når operativsystemet kjøres på en Surface Pro X fra Microsoft.

Private tester

Blant annet Tom's Guide og Notebookcheck viser til ytelsestester gjort med Geekbench som forteller at Apple-maskinen nærmest utklasser Microsoft-maskinen, selv om Windows 10 kjøres virtuelt på Apple-maskinen.

Et eksempel på en slik test er gjort av en Twitter-bruker som kaller seg for Sunshine Biscuit at scale. Brukeren har utført ytelsestester med både Geekbench 4 og 5, men med ganske forskjellige oppsett.

Før vi kommer til testresultatene, må understreke at slike tester, gjort av en anonym bruker under ikke særlig kontrollerbare forhold, må tas med en stor klype salt. Det er også god grunn til å se nøye på hva som faktisk oppgis om testene, for det er ikke gitt at testkandidatene faktisk stiller med sine beste kort.

Omtrent dobbel poengsum

I den nevnte Geekbench 5-testen blir Surface-maskinen grundig slått i alle deltestene. I en god del deltester er Macen dobbelt så rask, selv om testene kjøres i Windows 10 på en virtuell maskin. Det er testet med både én og flere kjerner. Macen vinner begge deler suverent, og i flerkjernestene er poengsummen ganske nøyaktig dobbelt så høy.

Så skal det nevnes at Surface-maskinen som ble brukt i testen, ikke er utstyrt med Microsofts raskeste prosessorbrikke, SQ2. Derimot er den basert på forrige generasjons SQ1-brikke. Hvor stor betydning dette har, er uklart.

Det er heller ikke den samme versjonen av Windows 10 on ARM som benyttes på de to enhetene. Surface-maskinen er utstyrt med Windows 10 Enterprise, mens Macen kjører en Windows 10 Pro Insider Preview. Hvor stor betydning dette har, er heller ikke klart.

Uklar sammenligning

Vi er litt usikre på hva de to Geekbench 4-testene som Sunshine Biscuit at scale har kjørt, faktisk sammenligner.

Begge er kjørt i Windows 10 Pro Insider Preview på toppen av QEMU. Men mens operativsystemet er 64 bits i den ene testen, er det 32 bits i den andre. Og Geekbench 4-utgaven på 64 bits-systemet er for Windows AArch64 (ARM), mens den andre er for Windows x86. Hva slags maskinvare som er i bunnen, er ikke oppgitt.

Uansett er det hav av forskjell på ytelsen målt også i disse testene, hvor den virtuelle ARM-maskinen oppnår mer enn dobbelt så høy poengsum under både énkjernet og flerkjernet kjøring.

Så gjelder det bare å finne ut hva de to testene egentlig sammenligner. Kanskje leserne kan hjelpe?