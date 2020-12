Optimalisert for Apples nye prosessorer: Nå skal Office-appene kjøre mye bedre på Mac

Om du bruker Microsofts Office-programmer og er blant de som nylig har gått til anskaffelse av Apples nye Mac-maskiner kan du nå vente deg en vesentlig bedre brukeropplevelse.

Microsoft har nemlig kunngjort at de har sluppet nye versjoner av Microsoft 365 for Mac-appene som er designet spesifikt for å dra nytte av de nye ARM-baserte M1-brikkene som sitter i de seneste utgavene av MacBook Air, MacBook Pro og Mac Mini.

Raskere ytelse

Dette innebærer ifølge Microsoft at Outlook, Word, Excel, PowerPoint og OneNote vil kjøre mye raskere og bedre på disse nye maskinene enn de gjør på Mac-maskiner med de Intel-baserte brikkene. Akkurat hvor mye bedre er vanskelig å si uten å teste på egen hånd.

Oppdateringene vil begynne å rulle ut fra og med tirsdag 15. desember til alle som har aktivert automatiske oppdateringer, og ellers kan man laste ned manuelt via Mac App Store eller via Microsoft Autoupdate.

De nye appene er universelle, som betyr at de er laget for å kjøre både på den Intel- og ARM-baserte arkitekturen, og skal altså også kjøre bra på førstnevnte, ifølge Microsoft.

Selskapet kan for øvrig også opplyse at de jobber med en tilsvarende oppdatering for sin Microsoft Teams-tjeneste, og skal komme med mer informasjon om dette arbeidet senere.

Solide brikker

Teams, i likhet med en del annen eldre programvare, kjører foreløpig på M1-modellene i emuleringsmodus med den nye Rosetta 2-oversetteren, som kom med nye MacOS Big Sur.

De nye ARM-baserte systembrikkene til Apple har fått gode skussmål siden lanseringen. Som digi.no meldte tidligere denne måneden knuser Mac med M1-brikken de Intel-baserte maskinene i tester hvor Windows 10 kjøres virtuelt. I vår test av Macbook Pro 13 med M1 kunne vi også konkludere med at ytelsen er i toppklasse.

Av andre Mac-nyheter kan Microsoft for øvrig opplyse at Word, Excel, PowerPoint OneNote får redesignede startskjermer på Mac-plattformen neste måned. Det nye designet skal implementere Fluent UI-designsystemet.

I tillegg får Outlook på Mac-plattformen nå støtte for Icloud-kontoer, som er ment å gjøre det lettere å organisere arbeid og personlig som e-poster, kontakter og kalendere i én og samme app. Icloud-støtten skal rulles ut i løpet av de kommende ukene.