Etter et tiår går leverandøren av Sailfish OS endelig med overskudd

Husker du Jolla, det finske selskapet med tidligere Nokia-ansatte som i 2012 ville blåse nytt liv i Meego-operativsystemet som Nokia hadde forkastet? Selskapet lanserte i årene som fulgte det både mobiltelefon- og nettbrettbaserte operativsystemet Sailfish OS. Så ble selskapet rammet av økonomiske vanskeligheter, men ble på tampen av 2015 reddet fra konkurs.

I ettertid har det vært relativt stille rundt selskapet, selv om det har videreutviklet Sailfish OS hele veien og kom med versjon 4 tidligere i år.

Nå viser det seg at selskapet i 2020 gikk med overskudd for første gang. Det forteller toppsjef og medgründer Sami Pienimäki i et intervju med Techcrunch.

Mobil og bil

Selskapet har i dag to hovedprodukter, Sailfish OS og Appsupport. Mens Sailfish OS er et operativsystem for mobile enheter, er Appsupport et rammeverk som gjør det mulig å kjøre Android-apper på integrerte, Linux-baserte operativsystemer, inkludert Sailfish OS.

Ifølge Jolla er det særlig bilprodusenter som ønsker å utstyre bilene med sitt egenutviklede infotainmentsystem, som har vist interesse for Appsupport. De kan da kjøre Android-apper på disse systemene uten å måtte involvere Google.

Til Techcrunch sier Pienimäki at selskapets omsetning økte med 50 prosent fra 2019 til 2020, da den nådde 5,4 millioner euro.

Fortsatt er det Sailfish OS som skaper de største lisensinntektene. Mye av dette kommer fra det europeiske markedet, men Jolla ser også potensial i land som ønsker å distansere seg mer fra vestlige aktører, inkludert Russland, Kina og enkelte afrikanske land.

For å ta ny sats er selskapet ifølge Techcrunch i gang med forberedelsene til en ny finansieringsrunde med mål om å hente inn 20 millioner euro.