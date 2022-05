Etterretningstjeneste etterforsker organisert sabotasje mot fiberkabler

«Skade på eiendom av en slik karakter at det skader fundamentale interesser for landet», er franske påtalemyndigheters beskrivelse etter at en rekke fiberkabler ble ødelagt flere steder i landet.

Den franske etterretningstjenesten, DGSI, har bistått etterforskningen, skriver det franske nyhetsmediet RFI.

Kablene ble ødelagt tidlig fredag 27. april, og det har rammet en rekke internettleverandører. Skadene ser ut til å ha skjedd med fullt overlegg.

Jobber med gjenoppretting

Ifølge RFI har internettbrukere på tvers av hele Frankrike, fra Strasbourg til Reims og Grenoble, rapportert om problemer på grunn av hærverket mot kablene.

Den franske ministeren for det digitale feltet, Cédric O, har bekreftet angrepet på Twitter og opplyser at man er i kontakt med internettleverandørene for å få gjenopprettet nettilgangen.

– Noe helt nytt

Ifølge RFI er et koordinert angrep mot fiberkabler i Frankrike noe helt nytt. En anonym kilde sier at man fortsatt ikke vet hvem som står bak angrepet.

Avisen Le Monde skriver at hærverket har hatt betydning for kunder i Ile-de-France rundt Paris, Alsace i øst og Grenoble i nord.

Internettleverandøren Free har vært hardest rammet.

De to største internettleverandørene, Bouygues Telecom og Orange, har ikke blitt påvirket av angrepet ettersom de bruker et annet nettverk.

Denne artikkelen ble først publisert på Ingeniøren