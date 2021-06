Google gir etter for EU-press: Gjør det lettere for andre søkemotorer å konkurrere på Android-plattformen

EU har lenge hatt et kritisk blikk mot Google på grunn av selskapets praksis overfor konkurrenter, og dette omfatter ikke minst Android-plattformen.

I 2018 fikk selskapet en bot på 40 milliarder kroner av EU for favorisering av egne produkter, deriblant sin egen søkemotor, i det mobile operativsystemet.

Som en konsekvens av dette introduserte Google en løsning som innebærer at Android-mobiler i EØS-området kommer med et nytt vindu hvor brukere må velge en standard søkemotor fra et knippe alternativer i tillegg til Googles egen tjeneste.

Dropper auksjonsmodellen

Denne løsningen benyttet en «auksjonsmodell» hvor søkemotorer må «by» på plassene ved å oppgi en pris de er villige til å betale hver gang en bruker velger deres søkemotor i valgvinduet. De tre aktørene med de høyeste budene i et gitt land vil dukke opp i valgvinduet i det aktuelle landet.

Google har siden den gang fortsatt å være i dialog med EU-kommisjonen, og nå kunngjør søkegiganten på bloggen sin at de ønsker å åpne opp for konkurrentene sine enda litt mer.

Google har nemlig bestemt seg for å kvitte seg med auksjonsmodellen og gjøre deltakelse gratis for konkurrerende søketjenester., men ikke nok med det.

– Vi kommer også til å øke antallet søkemotorer som vises på skjermen. Disse endringene vil tre i kraft fra september i år på Android-enheter, skriver Google i blogginnlegget.

Ifølge selskapet er den seneste endringen basert på tilbakemeldinger fra EU-kommisjonen, og Google sier at dette blir den «siste endringen» vi kommer til å se når det gjelder valgvinduet.

Har konkrete kriterier

Dette skulle altså bety at europeiske Android-brukere vil se flere valg når det gjelder søkemotorer. Google skriver imidlertid at søkemotorer fremdeles må kvalifisere seg, og de redegjør for kriteriene på en egen informasjonsside om valgvinduet.

Ett av kriteriene er at søkemotoren er av generell art, altså at den ikke kun er laget for spesifikke temaer. I tillegg må søkemotoren ha støtte for språket som snakkes i landet hvor søknaden sendes fra, og søketjenesten må også ha en app som tilbys gratis i Google Play.

Google kan videre informere om at de fem mest populære søketjenestene i hvert land, basert på statistikk fra StatCounter, vil vises i toppen av vinduet i vilkårlig rekkefølge. Opptil syv resterende tjenester vil vises under de fem mest populære. Dersom det er flere enn syv, vil disse inkluderes på vilkårlig basis hver gang valgvinduet vises.

For ordens skyld fungerer valgvinduet på den måten at tjenesten som brukeren velger, vil dukke opp i søkeboksen på hjemskjermen og bli satt som standard søkemotor i Chrome. I tillegg vil tjenestens app bli installert dersom den ikke allerede er lastet ned.