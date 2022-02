En nylig opprettet gruppe med åtte til tolv cybersikkerhetseksperter fra EU-landene Litauen, Estland, Kroatia, Nederland, Polen og Romania skal hjelpe Ukraina med å forsvare landet mot cyberangrep.

Gruppen er av en type som kalles for Cyber Rapid Response Team, som er et EU-konsept etablert i 2019 som først og fremst er ment å gjøre det mulig for EU-land å hjelpe andre medlemsland med å svare på cyberhendelser. Men det åpnes også for å tilby bistand til blant annet partnere.

Litauen-ledet

Gruppen som nå er opprettet, ledes av Litauen og ble tirsdag omtalt i en tvitring fra Lituaens forsvarsminister, Margiris Abukevičius:

In response to #Ukraine request 🇱🇹🇳🇱🇵🇱🇪🇪🇷🇴🇭🇷 are activating Cyber Rapid Response Team to help 🇺🇦 institutions to cope with growing cyber threats. #StandWithUkraine pic.twitter.com/xxfsw1eiTq — Margiris Abukevicius (@AbukeviciusM) February 22, 2022

En talsperson for teamet sier til BBC at gruppen er sammensatt av folk med ulik ekspertise, blant annet innen hendelsesrespons, teknisk etterforskning og sårbarhetsanalyse, for å være i stand til å reagere på ulike scenarioer.

I en pressemelding sier Abukevičius at det ennå ikke er avgjort om styrken vil bli sendt til Ukraina eller om den vil jobbe på avstand. Det avhenger av hvilken støtte Ukraina ber om.

Ukrainske myndigheter har i alle fall allerede bedt om eksperter som kan evaluere sårbarheter i sentrale datanett og -systemer, samt teknisk utstyr og programvare for styrke forsvaret av infrastrukturen.

Angrepet i en årrekke

Selv om konflikten mellom Russland og Ukraina har pågått siden 2014, med tallrike cyberangrep på ukrainske infrastruktur og IT-systemer, er det ventet en eskalering i angrepene i forkant av en mer omfattende invasjon av russiske styrker. Digi.no har gjennom årene omtalt noen av angrepene som Ukraina spesifikt har vært rammet av: