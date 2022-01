EU vil firedoble den europeiske brikkeproduksjonen innen 2030

Det svake tilgangen på mikrobrikker har bekymret europeiske politikere lenge, og flere har tatt til orde for at europeiske virksomheter må øke sin produksjon og markedsandeler i dette markedet, som stadig vokser.

Torsdag denne uken la EU-kommisjonens president, Ursula von der Leyen, fram langt mer konkrete mål for denne satsingen. Dette skjedde i en tale under det årlige møtet til World Economic Forum.

Venter dobling av etterspørselen

I talen sa von der Leyen at etterspørselen etter mikrobrikker går til værs, og at det europeiske behovet for brikker vil dobles det neste tiåret.

– Det er derfor vi radikalt må forbedre Europas innsats innen utvikling, produksjon og bruk av denne nøkkelteknologien, sa von der Leyen.

Europa står ifølge presidenten likevel sterkt på noen enkeltområder. Hun nevnte blant annet design av komponenter for kraftelektronikk og brikker for bil- og produksjonsindustriene. Hun mener Europa er verdens sentrum for halvlederforskning, og at Europa er bra posisjonert når det gjelder materialene og utstyret som skal til for å drive store brikkeproduksjonsfabrikker.

– Men Europas globale andel i halvledermarkedet er på bare 10 prosent, og i dag kommer det meste av forsyningene våre fra produsenter på utsiden av Europa. Dette er en avhengighet og usikkerhet vi ikke har råd til, sa von der Leyen.

Firedobling av produksjonen

– Innen 2030 bør 20 prosent av verdens produksjon av mikrobrikker være produsert i Europa. Husk at også verdens samlede produksjon også vil dobles. Det betyr en firedobling av dagens europeiske produksjon.

Von der Leyen mener at vi ikke har noen tid å miste, og i februar i år skal EU-kommisjonen legge fram et nytt lovforslag, European Chips Act, som skal gi progresjon på fem områder, som alle skal kunne bidra mer europeisk brikkeproduksjon.

Disse områdene inkluderer forskning og innovasjon, design og produksjon, offentlig støtte, bedre evne til å forutse og svare på knapphet og kriser i sektoren, samt å yte mer hjelp små og innovative selskaper, slik at disse bedre kan få tilgang til avansert kunnskap, industripartnere og egenkapitalfinansiering.

Ifølge von der Leyen handler ikke dette om å bli mer proteksjonistiske. Tvert imot sa hun at Europa alltid vil kjempe for å holde globale markeder åpne og sammenknyttet.

– Det er verdens og vår egen interesse. Men vi er nødt til å håndtere flaskehalsene som bremser vår egen vekst.