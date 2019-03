Evry gjør endringer i konsernledelsen – hyrer inn to erfarne svensker. Nå takker også finansdirektøren for seg

(OPPDATERT: Få minutter etter publisering har Evry sendt ut en børsmelding om at finansdirektøren har sagt opp sin stilling. Dermed er det duket for flere endringer.)

IT-direktøren i Ericsson, Johan Torstensson, har takket ja til ny jobb hos Evry, som er Norges og et av Nordens største IT-selskaper.

Torstensson blir konserndirektør i Evry med ansvar for forretningsområdet digital tjenesteutvikling, også kalt Digital Platform Services.

Dette er enheten som samler alt fra IT-drift og skytjenester til konsulentbistand levert fra miljøene i lavkostland som India, Ukraina og Latvia. Samlet vil svensken få ansvaret for mer enn tre tusen ansatte når han begynner i stillingen 1. juni i år.

Etter å ha jobbet for Ericsson siden 2010 var tiden inne for nye utfordringer, sier Torstensson i en pressemelding torsdag. Erfaringen fra tidligere omfatter blant annet seniorstillinger i Hewlett-Packard og Technology Partner International.

Ny sverigesjef

Nylig ble det kjent at Evry har hyret inn også en annen svensk konserndirektør i Karin Schreil (48) som skal lede selskapets svenske avdeling.

Schreil kommer fra stillingen som nordensjef i Fujitsu og har tidligere vært henholdsvis nestkommanderende og administrerende direktør i svenske Capgemini og CSC (DXC). Evrys nye sverigesjef begynner rett over påske i mai 2019.

– Karins bakgrunn innen digital transformasjon, konsulentvirksomhet, applikasjoner og infrastruktur er en perfekt match for Evry. Imponerende resultater fra bransjen og hennes sterke lederskap gjør meg overbevist om at hun blir en viktig del av vår reise fremover, heter det i en uttalelse fra Evrys konsernsjef Per Hove.

Ikke hastverk

Konsernledelsen i Evry består foruten ham av 10 konserndirektører med hvert sitt ansvarsområde. Tre av dem har den siste tiden vært fungerende. Etter nyansettelsene er det nå bare stillingen som en permanent konserndirektør for Evry Norge som gjenstår.

Kolbjørn Haar forlot i fjor høst posten for å bli toppsjef i Dips. Siden har Christian Pedersen vært fungerende konserndirektør i Evry Norge.

Tiden får vise hvem som får stillingen på fast basis. Evry opplyser til digi.no at de mener Pedersen er dyktig i jobben, og at det således ikke er hastverk, men at det selvsagt jobbes med denne rollen også.

Jakter ny finansdirektør

Evry har torsdag sendt ut børsmelding om at Henrik Schibler har levert inn oppsigelse som finansdirektør. Han har jobbet i konsernet siden høsten 2015.

Sommeren 2018 flyttet han tilbake til København med familien, og nå forlater han Evry til fordel for en jobb basert i Danmark, heter det i meldingen.

Schibler skal jobbe for Evry ut oppsigelsestiden til slutten av september i år. Selskapet gjør det samtidig klart at de umiddelbart har satt i gang arbeidet med å finne hans etterfølger.