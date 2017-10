Evry ikke alene: Plutselig gikk systemene til storbanken ned for telling i 24-timers «blackout»

6. september gikk Danske Banks IT-systemer ned i rundt 24 timer. Mobilbetaling, e-post- og saksbehandlingssystemer, kundeservicemoduler og bankens analyseprogramvare som kjøres på stormaskiner gikk helt i stå.

Nå viser det seg at den danske banken selv var skyld i problemene etter at driftssenteret deres hadde kjørt en test på strømanlegget.

Kjedereaksjon

– Driftstesten forårsaket en kjedereaksjon av begivenheter som førte til driftsstansen. Det påvirket både kunder og ansatte.

– Normalt sett vil et nødaggregat ta over, men det var en feil på en komponent på hver sin side av de redundante løsningene, sier IT-sjef Bo Svesjtrup i Danske Bank til Version2.dk.

Ifølge ham var det en rekke uheldige omstendigheter som trigget problemene og sørget for at systemene døde helt.

Gjennomgangen av systemene viste til slutt at det var en defekt sikring og en rekke nødbatterier som hadde tatt kvelden i forkant av hendelsen.

Defekt sikring

Hvordan det er mulig, har ikke den danske banken noe godt svar på.

At det skulle ta nesten ett døgn å flytte over bankens løsninger på en annen stormaskin, skyldes at reserveløsningen heller ikke oppførte seg slik som ventet.

– Nettet frøs da vi skulle overføre data fra den ene stormaskinen til den andre. Det er nå rettet, slik at det ikke skjer igjen, sier Svesjtrup til Version2.dk.

Den danske banken har nå gått igjennom hele reserveløsningen sin, og sørget for at alle komponenter i løsningen fungerer som de skal.

Hadde gjennomgått systemene

Driftssjefen forklarer at bankens IT-avdeling hadde testet alle systemene i forkant av totaltkollapsen, uten problemer.

– Danske Bank har blitt utsatt for en kjedereaksjon av feil. Vi mener driftssenteret har gode testrutiner, og vi kan også dokumentere alle testene vi utfører. Denne hendelsen har også sørget for at vi har gjort endringer i testrutinene våre.

– Stormaskiner er noe vi er meget fornøyd med, og vi har ingen planer om å skifte de ut, oppsummerer IT-sjefen til det danske teknologinettstedet.

Skandiabanken, Sparebank 1-gruppen, Posten og Telenor slet med driftssystemene som leveres av Evry i morgentimene fredag i forrige uke. Også der var det stormaskinene som var synderen.

Evry rammet av harddisk-feil

En kritisk harddisk-komponent forårsaket feilen, og sørget for at alle berørte parter nesten slet i ett døgn.

Geir Remman er kommunikasjonsdirektør i Evry. Foto: Pressefoto

Evry meldte først at feilen var rett opp på formiddagen, men det viste seg i ettertid ikke å stemme.

Den norske IT-giganten har i etterkant høstet massiv kritikk for håndteringen av situasjonen.

– Vi er ikke fornøyde med informasjonen som kom fra Evry underveis fredag. Det skapte ekstra problemer for oss, våre kunder og sikkert andre banker. Det er helt klart noe vi vil ta opp med Evry, sier Lars Ove Breivik, informasjonssjef i Sparebanken Vest, til E24.

Varsler oppvask i Norge

Breivik understreker at det som skjer ut mot deres kunder selvsagt er bankens ansvar og lover en oppvask, skriver nettavisen.

– Vi får ta lærdom av dette, men det er viktig for oss å understreke at vi ga løpende informasjon, men så er det kanskje nødvendig med enda mer informasjon, sier Evrys kommunikasjonsdirektør Geir Remman til NTB.

Breivik sier banken vil gjennomgå egne logger, og deretter avvente en rapport fra Evry. Også Skandiabanken og Sparebank 1-gruppen vil gjøre en evaluering.

Evry er Norges største IT-selskap, og ifølge E24 bruker over fire millioner mennesker i Norden daglig tjenester som Evry leverer.