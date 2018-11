Evry overtar all drift av Sveriges sentrale betalingsinfrastruktur

Den svenske banknæringen har ord på seg for å være temmelig konservativ. De har i liten grad vært villig til å sette bort slike oppgaver.

Følgelig er det stort å lande en slik outsourcingavtale, mener Evry.

– Evry blir en partner med dyp teknisk og forretningsmessig innsikt som kan bidra sterkt, uttaler adm.dir Jeanette Jäger i Bankgirot. Hun har i dag signert avtalen med Evrys sverigesjef Fredrik Almén. Bilde: Pressefoto

Blekket ble i dag satt på kontrakten med Bankgirot, som er eid av svenske banker og håndterer flere millioner banktransaksjoner, for samlet omkring 68 milliarder svenske kroner (SEK), daglig.

Den norske IT-kjempen tar nå over drift av den tekniske betalingsplattformen. Avtalen er verdt 700 millioner SEK og gjelder for syv år. Videre er det opsjon på fornyelse i opptil fire år.

– Bank- og finansmarkedet er veldig viktig for oss. Det skjer også mange endringer i markedet og vi må passe på å være relevante. Nå tar vi over kjernedriften deres. Det har vært mindre tradisjon for å gjøre outsourcing i Sverige, sier Evrys nye toppsjef Per Hove til digi.no.

Sveriges svar på Vipps

Bankgirot ble startet allerede i 1959. Foretaket er felles eid av syv større svenske banker, og det er første gang de velger å sette bort drift av sentrale systemer.

Oppdraget inkluderer også drift av mobilbetalingsløsningen Swish, som kan sammenlignes med norske Vipps. Det er nå mer enn seks millioner svensker som «swishar» hver måned.

Kunden har også en rekke andre finansielle tjenester som svenske Autogiro, e-faktura og Betalningar i realtid (BIR), sanntidsløsningen som muliggjør nevnte Swish.

Tar over driftsavdeling med etterspurt kompetanse

Evry skal overta flere titalls teknikere som ledd i avtalen. Det inkluderer en kompetanse som er blitt vanskelig å oppdrive etter hvert, nemlig på IBM stormaskin (eng. mainframe).

– Vi overtar cirka 30 personer innen drift. Det interessante er at de også har kompetanse på stormaskin. Det er en økende etterspørsel for personer som kan stormaskin i Norden, konstaterer Hove, som denne uken ble utpekt til Evrys nye konsernsjef.

– Befester oss i hjemmemarkedet, men har også internasjonale ambisjoner

Evry med sine 8500 medarbeidere er et av Nordens største IT-selskaper, og bank- finansnæring er blant de viktigste satsingsområdene.

I Norge kan de betraktes som nærmest en hoffleverandør til bankbransjen. Samlet drifter de tjenester for rundt 80 banker i ti ulike land.

– Det å befeste stillingen i hjemmemarkedet er veldig viktig for oss. En rekke regulatoriske forhold, som bankdirektivet PSD2 gjør det også enda mer interessant å gå også utenfor Norden. I sommer annonserte vi blant annet en større avtale i Nederland hvor vi skal drifte minibankene.

Dette er PSD2: Bankene må åpne seg for både kundene og nye partnere (ekstra)

Sikter mot skyen

Partnerskapet med Bankgirot innebærer også en planlagt modernisering av selskapets infrastruktur i Sverige.

Her er Hove forsiktig med å gå nærmere inn på tekniske detaljer, men mer enn antyder at også denne kunden ser på muligheter for å kjøre datasystemer fra nettsky.

– Jeg vil være litt forsiktig med å gå ned i teknologen, men dette er både stormaskin og mid-range servere med systemer som håndterer alle betalingstransaksjonene. Som i alle andre virksomheter som outsourcer er det et ønske om å bruke ny teknologi som skyplattform, forteller han.