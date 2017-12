Evrys kontrakt med Systembolaget er omsider signert og klar

Evry skal levere IT-drift til alle Systembolagets 438 butikker, samt hovedkontor og datterselskaper.

Kontrakten er en fornyelse, samt utvidelse av eksisterende samarbeid. I den nye avtalen inngår en mulighet for applikasjonstjenester og skytjenester.

Systembolaget har startet en reise fra tradisjonelle IT-løsninger over til skybaserte tjenester. Ifølge Evry handler dette blant annet om økt bruk av mobile løsninger.

Verdien er oppgitt til 500 millioner svenske kroner i en børsmelding fra august, da Evry ble utpekt til vinner av anbudskonkurransen.

Avtalen er nå omsider signert og løper i drøyt fem år til utgangen av mai 2023. Det er også en opsjon på ytterlige to års forlengelse, heter det i en kunngjøring i dag.

– Vi er stolte over den tilliten Systemblaget viser oss og at vi skal være med å utvikle deres digitale reise, sier Fredrik Almén, konserndirektør for Evry Sverige.

Evry opplyser at avtalen er den største de har signert i Sverige i 2017.

– Diskusjoner om det nye samarbeidet har vært preget av en sterk forpliktelse fra både vår og leverandørens side, og vi ser frem til å fortsette vår digitale utvikling og være i stand til å tilby IT-tjenester på toppnivå, uttaler IT-direktør Eva Lys i Systembolaget.