Tieto tar over milliard-kontrakten Evry først sikret seg etter kjempetabbe

Tieto har nå tatt over kontrakten Evry hadde med Stockholm by etter at en kontraktblunder skapte kluss for det norske IT-selskapet. Det betyr at den svenske hovedstaden får en ekstraregning på rundt 900 millioner kroner.

Etter å ha finlest papirene oppdaget advokatene til finske Tieto, som ble innstilt på andreplass i konkurransen, at feil leder i Evry hadde signert kontrakten som ble inngått mellom den svenske byen og det norske IT-selskapet.

Slurvefeil

– Jeg har aldri vært borti lignende, sa kommunikasjonsdirektør Geir Remman i Evry til Finansavisen tidligere i år.

Tieto mente dermed at kontrakten var ugyldig, og det finske IT-selskapet har vunnet frem med den konklusjonen i det svenske rettsvesenet.

Sjelden har en slurvefeil medført så store konsekvenser. I et intervju med Computer Sweden legger kunden skylden på anbudsgiveren, som i dette tilfellet er Evry.

– Når det gjelder ansvar er det anbudsgiveren, det vil si leverandørens ansvar å sørge for å levere et korrekt og formelt riktig anbud som ikke inneholder slurvefeil, sier avdelingsleder for digital kommunikasjon Anette Brifalk i Stockholm by til avisen.

Verdens smarteste by

Avtalen Tieto nå har inngått med Stockholm-by gjelder frem til 2023.

Den svenske hovedstaden satser på å være verdens smarteste by innen 2040. En viktig del i dette arbeidet er å modernisere IT-infrastruktur og gi innbyggerne tilgang til digitale verktøy og tjenester.

– Vi er veldig tilfreds med at vi, sammen med Tieto, kan starte arbeidet med å innføre neste generasjons IT-tjenester til byens forvaltning og virksomheter. Moderne IT-tjenester er en viktig del av Stockholms digitaliseringsarbeid, sier Ann Hellenius, IT-direktør i Stockholm.

Evry la seg på et betydelig lavere kostnadsnivå enn de andre konkurrentene.

Evry skulle ha 256 millioner i året

CGI ønsket 317 millioner i året, Tieto ville ha 332 millioner og HCL skulle ha 337.

Med et driftstilbud på 256 millioner kroner i året – 60 millioner mindre enn det nest billigste alternativet – kunne Evry krone seg som vinner av storkontrakten. Men gleden ble altså kortvarig.

I følge IDG har den svenske byen og kommunen 23 000 brukere og 15 000 datamaskiner.

Finske Tieto er selvsagt fornøyd med å endelig ha dratt i land milliardavtalen rett under nesen på norske Evry.

– Vi er svært stolte over å få være med på denne reisen og bidra til at byen skal kunne tilby de beste tjenestene til sine medarbeidere og innbyggere, sier global leder for offentlig sektor Cristina Petrescu i Tieto.