Facebook bruker 85 millioner kroner i året på å beskytte toppsjefen sin – så mye bruker de andre IT-gigantene

De fleste tenker nok først og fremst på program- og maskinvaresikkerhets når man hører uttrykket IT-sikkerhet. Begrepet kan imidlertid også brukes om et litt mindre kjent fenomen, nemlig beskyttelse av menneskene bak de store navnene i IT-verdenen.

Nettstedet Wired har fått innsyn i dokumenter som avslører hvor mye penger IT-giganter som Facebook og Google bruker på beskyttelse av sine toppsjefer – og det er sannelig ikke snakk om småpenger.

Mer enn 5 millioner kroner på Google-sjefen

Dokumentene stammer fra US Securities and Exchange Commission (SEC), som er et amerikansk, statlig byrå som blant annet er ansvarlige for å håndheve lover knyttet til økonomisk virksomhet.

I dokumentene kommer det blant annet frem at Googles moderselskap Alphabet brukte over 600 000 dollar, mer enn 5 millioner kroner, på Google-toppsjefen Sundar Pichai i løpet av deres seneste finansår.

Nettbutikkgiganten Amazon brukte cirka 1,6 millioner dollar, som tilsvarer cirka 13,7 millioner kroner, på bekyttelse av selskapets toppsjef og grunnlegger Jeff Bezos.

Selskapet Oracle, som blant annet lager IT-verktøy for databaselagring og selskapsplanlegging, la ut omtrent den samme summen som Amazon for sin egen toppsjef og grunnlegger Larry Ellison.

Prosessorgiganten Intel brukte i 2017 1,2 millioner dollar, over 10 millioner kroner, på bekyttelse av selskapets daværende leder Brian Krzanich.

Mark Zuckerberg aller dyrest

Den aller mest kostbare personen å beskytte var Facebook-sjefen Mark Zuckerberg. Kongen av sosiale medier kostet intet mindre enn 7,3 millioner dollar, eller saftige 62 millioner kroner å beskytte i 2017.

Dette beløpet skal visstnok ha økt til 10 millioner dollar, 85 millioner kroner, på årlig basis. Facebook skal ha uttalt i SEC-dokumentene at de anser pengebruken som nødvendig og passende, men har i likhet med de øvrige selskapene ikke kommentert saken offentlig.

Kostnadene til beskyttelse av toppsjefene omfatter blant annet livvakter og annet sikkerhetspersonell og omfattende, elektroniske sikkerhetssystemer.

I Facebooks tilfelle kan nok det høye sikkerhetsbudsjettet ha sammenheng med at Facebook har vært i svært hardt vær og mottatt mye skarp kritikk den siste tiden på grunn av diverse datalekkasjer.

Wired var i kontakt med Hillard Heintze, et sikkerhetskonsulentselskap som har mange store IT-selskaper blant sine klienter, som uttalte at summen Facebook bruker på sin sjef trolig er den høyeste for en amerikansk toppsjef. Selskapet peker på at truslene fort kan bli mange når man driver en tjeneste med over 2 milliarder brukere.

Les også: Facebook stenger hundrevis av russisk-tilknyttede sider »