Facebook frir til religiøse med egen bønnefunksjon

Facebook har lansert et eget bønneverktøy som nå er tilgjengelig for alle amerikanske Facebook-grupper. Gruppemedlemmene kan gi eller be om bønn i innleggene ved hjelp av en egen knapp.

I en privat gruppe sett av nyhetsbyrået Reuters, brukte en kvinne verktøyet til å be om bønner for en tante som var syk med koronaviruset. Folk svarte ved å klikke på en knapp for å si «I prayed», og navnene deres ble listet opp under. Brukere kan også velge å bli varslet med en påminnelse om å be på nytt dagen etter.

Andre gruppemedlemmer ba om bønner for en datters knuste hjerte, en sønns førerprøve og problemer med et forsikringsselskap, skriver nyhetsbyrået.

Brukes til å tilpasse annonser

Allerede i 2017 pekte administrerende direktør Mark Zuckerberg på kirkesamfunn som et eksempel i et lengre manifest, og selskapet opprettet et team for trospartnerskap («Faith partnerships»).

Covid-19 har gjort satsingen mer aktuell, sier Facebooks leder for teamet, Nona Jones, til Reuters.

Selskapet kom opp med bønneproduktet etter å ha sett en økning i folk som spør hverandre om å be for seg under pandemien, ifølge Jones.

Facebook bekrefter overfor Reuters at bønneposter brukes til å tilpasse annonser på plattformen, som annet innhold, men at annonsører ikke kan velge å målrette annonser direkte basert på bruk av verktøyet.

– Massiv vekst i den spirituelle kategorien

Selskapet avholdt sitt første virtuelle «Faith summit» med religiøse ledere forrige måned. Under direktesendingen på Facebook Live diskuterte driftssjef Sheryl Sandberg i Facebook en fremtid der ledere engasjerer religiøse tilbedere med VR og AR (virtuell og utvidet virkelighet).

Nylig avgåtte Facebook app-sjef Fidji Simo, uttalte under arrangementet ifølge Reuters at:

– En av de største gruppene som bruker Facebook-produkter for å kommunisere er troende. (...) I dataene over hva som tok av under pandemien så vi massiv vekst i den spirituelle kategorien.

Blandet mottakelse

Reuters har snakket med flere religiøse ledere som ønsker Facebooks religiøse satsing velkommen i et år da samfunnene deres ble tvunget til å holde seg hjemme. Noen av gruppemedlemmene uttrykte også bekymring for personvernet i løsningen, og stilte spørsmål ved hvordan deres spirituelle aktiviteter kunne utnyttes på nett.

Et medlem av en katolsk kvinnegruppe på Facebook, sa til nyhetsbyrået at en venn av henne sammenlignet Facebook med en påtrengende forelder som involverer seg i interaksjoner som foregår naturlig på plattformen.

– Når Facebook ruller ut noe nytt, vet du at det er fordi de håper å tjene penger på det (…) for til slutt å selge deg noe, sier hun til Reuters.

Noen religiøse ledere og gruppemedlemmer sa at de gjerne skulle sett det samme engasjementet fra Facebook for å håndtere hets og hatytringer mot religiøse grupper på plattformen.