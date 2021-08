– Facebook jobber med en løsning for å analysere krypterte meldinger

Det er ingen hemmelighet at Facebook er glad i brukerdata, all den tid dette inngår i tjenestens lukrative forretningsmodell basert på målrettet annonsering. Nå ser det ut til at selskapet også snuser på å utnytte krypterte data fra brukere.

En artikkel publisert av avisen The Information (via The Next Web) hevder at Facebook i ferd med å sette sammen et team av forskere innen kunstig intelligens for å finne måter å analysere krypterte data på – uten først å dekryptere dataene.

Henter nøkkelperson fra Microsoft

Ifølge The Information har Facebook bekreftet planene. Et av nøkkelmedlemmene i det nye teamet skal være headhuntet fra Microsoft, uten at det er klart hvem det dreier seg om.

Eksperter avisen har vært i kontakt med, sier at det nye forskningsarbeidet kan sette Facebook i stand til å legge inn målrettede annonser i den Facebook-eide Whatsapp-tjenesten, basert på de krypterte meldingene som brukerne sender.

Facebook selv skal ha uttalt til The Information at det fortsatt er for tidlig å benytte teknologien i Whatsapp-tjenesten, så det er ennå uvisst hva som er de konkrete planene.

De samme ekspertene mener at løsningen også kan gjøre det mulig for Facebook å kryptere data som samles inn fra tjenestens mange brukere – uten at dette går på bekostning av tjenestens muligheter til å målrette annonser.

Løsningen skal altså gjøre det mulig å prosessere krypterte data uten at det gis ekstern tilgang til selve den personlig identifiserbare informasjonen. Teknologien kan potensielt få mange bruksområder.

Forskes på av flere aktører

– Forskere håper at teknologien vil sette selskaper i stand til å analysere personlig informasjon, inkludert medisinske og finansielle data, mens informasjonen holdes kryptert og beskyttet fra sikkerhetstrusler eller, i Facebooks tilfelle, lekkasjer til annonsører eller andre parter, skriver The Information.

Forskningsfeltet det dreier seg om, er på ingen måte nytt. Fenomenet kalles «Homomorphic Encryption» på originalspråket og er noe også flere andre IT-aktører arbeider med. Som Digi.no meldte tidligere i sommer, er Google blant selskapene som har startet satsinger på dette feltet.

I tillegg forsker også IT-giganten IBM på teknologien, som ofte forkortes FHE (Fully Homomorphic Encryption). IBM påpeker at prosessen tidligere har blitt ansett som for ressurskrevende, men i senere år er det gjort store fremskritt takket være teknologisk utvikling.

Microsoft, som Facebook altså skal ha hentet ressurser fra til sitt nye forskningsprosjekt, kaller sin satsing for SEAL (Simple Encrypted Arithmetic Library). I likhet med Google baserer Microsoft sin «homomorphic encryption»-løsning på åpen kilde og tilbyr per i dag en API som skal gjøre teknologien enkel og tilgjengelig å bruke for alle.

Selskapet peker på nettskyen som et av de viktigste bruksområdene, hvor teknologien gir nettskytjenester mulighet til å tilby kryptert lagring uten å gi tjenestene tilgang til dataene.