Facebook har begynt å gi brukerne sine «ryktepoeng»

Ved siden av sikkerhets- og personverntrusler er også bekjempingen av såkalt falske nyheter blitt en stadig større prioritet blant IT-gigantene, og nå har kongen av sosiale medier et uventet tiltak på gang. Det melder Washington Post.

En representant for Facebook bekreftet nemlig overfor avisen at tjenesten nå har begynt å tildele brukerne en form for «ryktepoeng» som angir hvor mye tillit vedkommende har på plattformen.

Null til ett poeng

Poengene gis på en skala fra null til ett poeng og er altså ment å bidra til å gjøre det vanskeligere for folk å spre usannheter og propaganda på plattformen.

Facebook har som kjent allerede systemer på plass som lar folk flagge innhold som falskt, men ifølge tjenesten har dette systemet i økende grad blitt misbrukt ved at folk har en tendens til å flagge innhold de simpelthen er uenige i – uten at innholdet nødvendigvis er usant.

Flaggefunksjonene som brukere benytter brukes som propagandavåpen på plattformen. På bakgrunn av dette fant tjenesten det nødvendig å utvikle systemer som gir en indikasjon på troverdigheten til selve brukerne, og ikke bare innholdet.

Tillegger troverdige brukere større vekt

Én av måtene Facebook bruker i det nye renommé-systemet sitt er å se på hvilke tilbakemeldinger folk gir på artikler.

Dersom noen for eksempel gir Facebook melding om at en artikkel er falsk og dette bekreftes av faktasjekkere, vil denne personens tilbakemeldinger kunne tillegges større vekt enn tilbakemeldinger fra folk som flagger artikler i hytt og pine – ikke minst artikler som har vist seg å være sannferdige.

Utover dette er det ikke kjent akkurat hvordan Facebook utformer algoritmene som rangerer brukere basert på troverdighet, og hvorvidt systemet omfatter alle brukere.

Ifølge representanten som snakket med Washington Post er det det nye ryktesystemet også kun én av mange måter Facebook benytter, og ikke ment å gi et fullstendig bilde av brukeren.

