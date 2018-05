Facebook har funnet 200 flere apper som kan ha misbrukt persondata

I kjølvannet av den store Cambridge Analytica-skandalen varslet Facebook tiltak som skulle gjenvinne tilliten til selskapet, og blant disse var en etterforskning av andre apper som potensielt kan ha misbrukt persondata. Nå har Facebook kommet med en oppdatering på etterforskningen, og den er noe alarmerende.

Etter å ha undersøkt flere tusen apper den siste tiden har Facebook nå suspendert rundt 200 nye applikasjoner i påvente av en grundigere etterforskning av disse. De 200 appene er altså å anse som «mistenkte» inntil videre.

Dersom Facebook kommer frem til at appene har misbrukt data kommer selskapet til å bannlyse dem og varsle både brukere av appene samt venner av de som har installert dem.

Unnslapp strengere restriksjoner innført i 2014

Applikasjonene som nå undersøkes er de som har hatt tilgang til store mengder personinformasjon før Facebook i 2014 endret praksisen sin ved å kraftig begrense brukerdataene som apper har tilgang til, som Mark Zuckerberg selv forklarte i et Facebook-innlegg i Mars.

Appene det dreier seg om baserer seg på Facebook Platform, et initiativ som Facebook lanserte allerede i 2007 og som gir utviklere verktøy til å lage apper og tjenester som er integrert med Facebook-brukerdata. Blant restriksjonene som ble innført i 2014 var at apper av den typen som ble brukt i Cambridge Analytica-saken ikke lenger kunne be om data om vennene til brukeren med mindre vennene hadde autorisert dette.

I tillegg kom det et nytt krav fra Facebook om at utviklere måtte få godkjennelse fra selskapet før de kunne forespørre sensitive data fra brukere. Cambridge Analytica-appen, og altså mange andre apper som brukte Facebooks plattform, har altså imidlertid blitt installert før denne praksisen kom på plass, og dermed var de i stand til å hente inn informasjon om både brukere og vennene deres.

Ifølge Facebook har de store team av både interne og eksterne eksperter som nå jobber med å avdekke alle de øvrige appene som kan ha misbrukt data, men selskapet sier at mye arbeid gjenstår og at det vil ta tid å komme til bunns i saken.

Tjenesten har kommet med flere tiltak den siste tiden: Nå gir Facebook deg full kontroll på informasjonen som deles fra apper du bruker »