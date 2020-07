Facebook og Amazon har nær doblet overskuddene

Facebooks overskudd var på over 5 milliarder dollar. Omsetningen steg med 11 prosent, til nesten 19 milliarder dollar, over 170 milliarder kroner. Kunngjøringen av kvartalsresultatene bidro til en fem prosents økning i selskapets aksjekurs.

– Vi er glade for at vi klarer å tilby små bedrifter verktøyene de trenger for å vokse og nå målene sine på nett i disse krevende tidene, sa Facebook-sjef Mark Zuckerberg om de gode resultatene.

Dobling også for Amazon

Også Amazon meldte om en nær dobling av overskuddet, som endte på over 5 milliarder dollar, rundt 45 milliarder kroner. Omsetningen steg samtidig med 40 prosent, til 90 milliarder dollar, over 800 milliarder kroner.

– Dette er et høyst uvanlig kvartal, og jeg kunne ikke vært mer stolt og takknemlig overfor våre ansatte rundtom i verden, sier Amazon-sjef Jeff Bezos.

Amazon har informert om selskapet forventer å bruke hele overskuddet på tiltak for å sikre ansatte og kunder trygge.

Apple øker

En annen teknologi-gigant som har økt inntjeningen i koronakrisen er Apple. Overskuddet steg med 8 prosent til 11,2 milliarder dollar og inntektene steg med 11 prosent til 59,7 milliarder dollar i april, mai og juni.

Iphone-salget økte moderat for selskapet fra California, mens salget av tilbehør og tjenester som apper og digitalt innhold økte mer.

– I usikre tider er denne prestasjonen et vitnesbyrd om hvor viktig rolle våre produkter har i livene til våre kunder og til Apples ustoppelige innovasjon, sier Apple-sjef Tim Cook.

Alphabet taper inntekter

Alphabet, morselskapet til Google, meldte om sitt første kvartalsvise inntektsfall sammenlignet med tilsvarende perioder i tidligere år. Til tross for at det var på moderate 2 prosent, reflekterer det at markedet for nettannonser er vanskelig.

Selskapets overskudd falt samtidig med 30 prosent, til rundt 7 milliarder dollar.

Kvartalsrapportene kommer samtidig som det er blitt gjennomført høringer i den amerikanske Kongressen om selskapenes markedsdominans og påståtte kartell- og monopolvirksomhet.