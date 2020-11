Facebook om ny antisporingsfunksjon i iOS: – Handler ikke om personvern, men profitt

I august rapporterte digi.no at Apple har planer om å innføre en ny funksjon i iOS 14 som skal gjøre det vanskeligere å spore mobilbrukere ved hjelp av en ny løsning kalt App Tracking Transparency (ATT).

Funksjonen ble utsatt til neste år, noe som bekymret mange personvernforkjempere, men må har Apple på nytt bekreftet sin intensjon om å implementere ATT-løsningen. Det melder 9to5mac og Ars Technica.

Kritiserer Facebook

Apple sendte nylig et oppklarende brev til organisasjonen Ranking Digital Rights, som jobber for å fremme ytringsfrihet og personvern på nettet.

– Vi forsinket lanseringen av ATT til tidlig neste år for å gi utviklere tid de trengte til å oppdatere systemene og datapraksisen deres på en ordentlig måte, men vi er fullstendig dedikerte til ATT og vår omfattende tilnærming til personvernbeskyttelse, skriver Apple i brevet.

Apple benytter i brevet anledningen til å rette kritikk mot aktører som bedriver omfattende sporing av brukere, med særlig brodd mot kongen av sosiale medier.

– Facebook-sjefene har gjort det klart at deres intensjon er å samle inn så mye data som mulig på tvers av både førsteparts- og tredjepartsprodukter for å utvikle og tjene penger på detaljerte profiler av brukerne deres, og denne neglisjeringen av personvern omfatter stadig flere av deres produkter, skriver Apple.

Facebook, som er avhengig av sporing av brukere til sine målrettede annonser, har allerede kommet med skarp kritikk av Apples nye iOS 14-funksjon og frykter store inntektstap som en konsekvens.

– Handler om profitt

Facebook skjøt tilbake mot Apple i en egen kommentar hvor selskapet beskylder Iphone-giganten for å utnytte markedsdominansen til å tjene penger.

– Sannheten er at Apple har ekspandert inn i annonsering, og gjennom sine kommende iOS 14-endringer forsøker de å bevege det frie internett mot betalte apper og tjenester hvor de profiterer, sa en Facebook-representant og la til:

– Som et resultat bruker de sin dominerende markedsposisjon til å favorisere sin egen datainnsamling mens de gjør det tilnærmet umulig for konkurrentene deres å bruke de samme dataene. De hevder det handler om personvern, men det handler om profitt...Vi lar oss ikke lure.

ATT-løsningen, som altså skal lanseres en gang på nyåret, fungerer i korte trekk ved at app-utviklere gir brukeren en forklaring på hvorfor og på hvilken måte den aktuelle appen sporer brukeren, hvorpå brukeren må gi de nødvendige tillatelsene.

Ifølge Apple er konseptet i prinsippet det samme som med andre typer app-tillatelser, og selskapet forsikrer at ATT-løsningen er lik for alle utviklere, inkludert Apple selv. Selskapet sier også at funksjonen ikke forhindrer «rimelig» innsamling av brukerdata nødvendig for app-funksjonalitet og annonsering.