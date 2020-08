Apple gjør mobilsporing vanskeligere. Facebook frykter halverte inntekter

Apples nye Iphone–operativsystem kommer til å gjøre mobilsporing mye vanskeligere. Facebook sier endringene kommer til å ha svært ødeleggende effekter på hele deres forretningsmodell. Det skriver Business Insider.

I en bloggpost onsdag skriver Facebook at Apples IOS 14-endringer, som gjør at brukere selv må ta stilling til om tredjepartsapper kan bruke mobilens unike identitet (IDFA), vil kutte inntektene til selskapet på plattformen med 50 prosent.

Audience network

Selskapet sier de kan se seg nødt til å kutte ut utvikling av «audience network»–plattformen for Apples mobiloperativsystem helt.

– Dette er ikke en endring vi ønsker å gjøre, men Apples endringer kan tvinge oss til å ta den avgjørelsen. Vi vet at dette vil få store økonomiske konsekvenser for de som bruker publikumsnettverket vårt.

– Selv om vi gjør vårt aller beste, kan det hende hele plattformen blir så ineffektiv at det ikke vil gi mening å gi den ut på iOS 14 i fremtiden, heter det i bloggposten til Facebook.

Publikumsnettverk–plattformen er en svært viktig del av Facebooks forretningsmodell.

Store økonomiske utfordringer

Business Insider skriver at det er uklart hvor mye penger det amerikanske selskapet skviser ut av plattformen, men at endringen vil skape store økonomiske utfordringer for Facebook.

Selskapets ledelse har i et analytikermøte sagt at plattformen er en livslinje for små og mellomstore bedrifter, og at endringen vil få store konsekvenser for makroøkonomien.

– Endringene vil skade både utviklere og andre som bruker flatene våre i en allerede vanskelig situasjon. Vi jobber med 19.000 utviklere og innholdsprodusenter over hele verden, i 2019 utbetalte vi ut milliarder av dollar. Mange av disse er små bedrifter som er helt avhengige av vår plattform for å distribuere reklame, heter det videre i bloggposten.

WWDC 23. juni

Det var under Apples store utviklerkonferanse WWDC 23. juni at IOS–endringene først ble annonsert.

Funksjonaliteten, som nok ble tatt godt imot av alle som er opptatt av personvern, gjør at programmer må innhente samtykke fra brukeren før appen får spore deg.

Denne typen sporing brukes ofte til målrettet annonsering, ved å koble informasjon på tvers av ulike programmer og nettsteder man bruker.

Kjempet mot FBI

Apple har tatt opp kampen for brukernes personvern tidligere også.

I 2016 kjempet den amerikanske IT-giganten for å få avvist krav fra FBI skulle tvinge dem til om å lage en bakdør som gjorde at myndighetene kunne hente ut viktig informasjon fra Apple-telefoner i kriminalsaker.

Spesifikt handlet det da om å hente ut informasjon fra en terrorists mobiltelefon i kjølvannet av terrorhandlingen i San Bernardino, California der 14 mennesker ble skutt og drept.

Ikke økt tillit

Apple-sjef Tim Cook argumenterte den gangen for at det måtte etableres en kommisjon bestående av eksperter innen etterretning, teknologi og borgerrettigheter, som kunne diskutere hvilke implikasjoner saken ville ha for rettshåndhevelse, nasjonal sikkerhet, personvern og personlig frihet.

– Apple er et rent amerikansk selskap. Det føles ikke riktig å stå på motsatt side av myndighetene i en sak som er sentrert rundt den friheten som myndighetene er ment å beskytte, skrev Cook den gang.

Konflikten med FBI ga mye omtale, men døde ut før den kom seg til rettsvesenet. En spørreundersøkelse utført av Ipsos for Reuters i 2016 viste at saken ikke ga Apple økt tillit blant forbrukerne.

Kanskje ikke veldig overraskende var de fleste mer opptatt av at Apple leverte raske telefoner til fornuftige priser.

– Denne undersøkelsen ble gjort for å se om Apple blir ansett som en form for eksemplarisk selskap. Det blir de ikke, sa Chris Jackson i Ipsos til Reuters den gang.