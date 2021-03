Facebook punger ut over fem milliarder kroner for å skanne ansikter uten tillatelse

En dommer i USA har godkjent et forlik som følge av et massesøksmål mot Facebook for brudd på personvernlover. Forliket lyder på 650 millioner dollar, cirka 5,5 milliarder norske kroner, melder nyhetsbyrået AP.

Saken, som digi.no først omtalte i august i fjor, handler om at Facebook skal ha skannet ansikter på et stort antall bilder av brukere, blant annet for å gi forslag til bilder som kunne tagges.

1,6 millioner brukere

Skanningen og lagringen av de biometriske dataene skal ha skjedd uten brukernes viten og samtykke, noe som representerer et brudd på personvernlovgivningen i den amerikanske delstaten Illinois, hvor søksmålet fant sted.

Massesøksmålet representerte til sammen 1,6 millioner Facebook-brukere. Av beløpet på 650 millioner dollar vil en større porsjon gå til å dekke advokatutgifter, mens resten vil bli fordelt på brukerne, som vil motta rundt 345 dollar hver.

Søksmålet fant sted helt tilbake i 2015, og avisen Chicago Tribune skrev om det den gangen. I søksmålet ble det hevdet at Facebook brøt loven ved å bruke ansiktsgjenkjenningsprogramvare som på en skjult måte ble brukt til å bygge «verdens største private database for biometriske data».

Facebook skal ha unnlatt å informere om innsamlingen og lagringen av de biometriske dataene.

Forbudt etter GDPR

Illinois har blant de strengeste personvernlovene i USA, og lovene i delstaten ser ut til å ha fellestrekk med den europeiske GDPR-lovgivningen. Denne sier at prosessering av biometriske data med det formål å identifisere enkeltpersoner i utgangspunktet er forbudt, med mindre personen har gitt eksplisitt samtykke.

Som Chicago Tribune påpeker, har europeiske myndigheter tidligere vært kritiske til Facebooks taggefunksjon basert på ansiktsgjenkjenning, og selskapet valgte å droppe denne funksjonaliteten for europeiske brukere i 2012.

Facebook brakte imidlertid ansiktsgjenkjenning tilbake til Europa i 2018, som blant andre CNN rapporterte, da med eksplisitte forespørsler om tillatelse fra brukerne.