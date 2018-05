Facebook trener opp avansert kunstig intelligens med Instagram-bildene dine

I forbindelse med den nylig avholdte F8-konferansen har Facebook nå redegjort for hvordan de benytter massive mengder bildedata til å bygge avanserte løsninger innen bildegjenkjenning.

Mange IT-aktører jobber iherdig med kunstig intelligens, og Facebook har den fordelen at de sitter på ekstremt store mengder data som kan brukes til å trene opp slike systemer.

Forskere og ingeniører hos Facebook har den siste tiden jobbet med å trene opp bildegjenkjenningsnettverk med enorme mengder bilder som er offentlig tilgjengelige via blant annet Facebooks egen Instagram-tjeneste.

3,5 milliarder bilder

Selskapet sier at fremstøtet er en kraftig effektivisering av dagens vanlige system for trening av bildegjenkjenningsteknologi.

I dag innebærer dette å benytte bilder som individuelt gjennomgås og merkes manuelt av mennesker – en prosess som er arbeidsintensiv og tidkrevende, og som legger begrensninger på hvor store datamengder man kan bruke.

Presisjonen skal ha vært langt høyere enn på systemer som overvåkes av mennesker. Foto: Facebook

Facebook har altså laget et system som «automatiserer» prosessen ved å benytte seg av bilder som brukere selv laster opp på sosiale medier.

Utrolig presisjon

I stedet for manuell merking av bilder benytter systemet seg av brukernes eksisterende «hashtag»-merker til å kategorisere bildedataene.

Et av systemene som selskapet trente på denne måten ble matet med én milliard bilder og oppnådde en presisjon på 85,4 prosent på ImageNet – et utbredt målingsverktøy for bildegjenkjenning.

Facebook kaller dette et gjennombrudd når det gjelder ytelse. Den største modellen benyttet imidlertid vesentlig større datasett – vanvittige 3,5 milliarder bilder.

Et gjennombrudd

Den store fordelen med Facebooks nye løsning er altså at det fungerer uten særlig mye menneskelig overstyring og manuelt arbeid, samt at meget store datasett kan benyttes. Presisjonsnivået er også mye høyere enn med systemet som baserer seg på menneskelig overvåkning.

Interessant nok har selskapet planer om å gjøre integrering av de nye modellene åpen, slik at forskningssamfunnet selv kan bygge videre på teknologien og bruke den til krevende oppgaver innen bildegjenkjenning.

Flere detaljer om teknologien kan du finne i det omfattende forskningsdokumentet.

