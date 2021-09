Facebooks nye smartbriller anses allerede som en trussel mot personvernet

I en noe overraskende vending dro Facebook nylig sløret av et helt nytt maskinvareprodukt – et par smartbriller kalt Ray-Ban Stories. Allerede nå har europeiske myndigheter kastet et kritisk blikk mot det nye produktet, melder blant andre Reuters.

Kritikken kommer denne fra det italienske datatilsynet Garante og Irlands Data Privacy Commissioner (DPC). DPC er ansvarlig for håndheving av EU-lover overfor teknologiselskaper som har sitt europeiske hovedsete i Irland – deriblant Facebook.

Problematisk kameraløsning

DPC peker på at Facebooks smartbriller representerer personvern-utfordringer knyttet til brillenes kameraløsning, som organet mener ikke gir publikum tilstrekkelig advarsel når det er i bruk.

– På brillene er det et veldig lite indikator-lys som slås på ved opptak. Det har ikke blitt demonstrert overfor DPC og Garante at omfattende testing i felten ble utført av Facebook eller Ray-Ban for å sikre at indikator-LED-lyset er en effektiv måte å varsle på, heter det i en pressemelding publisert av DPC.

Byråene peker på at når videoopptak eller fotografering gjøres med for eksempel en mobiltelefon, vil alle som er med i opptaket være klar over hva som skjer siden enheten som brukes er godt synlig for alle i nærheten. Dette er altså ikke tilfellet for brillene, mener byråene.

DPC og Garante sier de nå oppfordrer Facebook til å bekrefte og demonstrere at det diskré LED-lyset på brillene fungerer effektivt nok etter hensikten. Byråene ønsker også at selskapet skal kjøre en informasjonskampanje hvor det opplyses at det nye produktet tilrettelegger for opptak av omgivelsene som er mindre åpenbare for publikum.

Facebook svarer

Facebook har allerede kommentert saken. I en uttalelse overfor nettstedet Techcrunch gir selskapet uttrykk for forståelse for bekymringene fra de europeiske myndighetene.

– Vi vet at folk har spørsmål om nye teknologier og hvordan de fungerer, og det er viktig for oss at vi er en del av denne samtalen. Vi vil jobbe sammen med våre reguleringspartnere, inkludert det irske DPC som vår ledende regulator, for å hjelpe folk med å forstå mer om hvordan denne nye teknologien fungerer, og hvilken kontroll de har, sa en talsperson for selskapet.

Facebooks smartbriller har to innebygde kameraer med en oppløsning på 5 megapiksler som kan brukes til å ta bilder eller 30 sekunder lange videoer ved hjelp av en egen knapp. Produktet har også støtte for stemmekommandoer.

Brillene er også utstyrt med høyttalere og til sammen tre mikrofoner. Disse kan brukes til samtaler eller musikklytting over Bluetooth slik at man kan la mobilen ligge i lomma mens man bruker brillene.

Produktet er laget for å fungere sammen med den nye Facebook View-appen, som er utviklet nettopp for de nye smartbrillene. Mer informasjon pm produktet finner du hos Facebook.