FBI-direktør ber selskaper slutte å betale løsepenger til hackere

I flere av de siste sakene Digi.no har skrevet om angrep med utpressingsvare, har den angrepne part valgt å betale løsepengene i håp om raskt å kunne komme tilbake i drift. Dette gjelder både den amerikanske rørledningen Colonial Pipeline, kjøttprodusenten JBL og danske Techotel.

Slik utbetaling av løsepenger har lenge vært omstridt, men nå går FBI-direktør Chris Wray ut og direkte fraråder virksomheter å betale, i alle fall uten at man først har bedt om hjelp hos politiet.

– Generelt vil vi fraråde betaling av løsepenger fordi det oppmuntrer til flere av disse angrene, og det er oppriktig talt ikke noen som helst garanti for at du kommer til å få tilbake dataene dine, sa Wray under en høring i det amerikanske senatet. Det skriver Reuters.

Kan ha nøkkelen allerede

Han anbefaler amerikanske selskaper og offentlige myndigheter om ikke å vente med å ta kontakt med FBI dersom de blir utsatt for angrep med utpressingsvare.

– Når det gjør dette, er det alle mulige ting vi kan gjøre. Noen ganger, gjennom annet arbeid vi har gjort, kan det være at vi har krypteringsnøkkelen og kan hjelpe virksomheten med å låse opp dataene deres uten at de må betale løsepengene, fortalte Wray.