Fikk tak i nettbrett fra Nord-Korea 

Nord-Korea har flere ganger gjort seg bemerket innen hacking, men er ikke nok direkte kjente for sine elektronikkprodukter. Nå har vi fått litt innsikt i hva som rører seg på teknologifronten i det lukkede landet.

Nettavisen Daily NK har nemlig fått tak i et nettbrett fra Nord-Korea, og kanskje ikke helt overraskende dreier det seg ikke akkurat om et produkt som vil blåse håret bakover på vestlige forbrukere.

Grundig utdatert

Daily NK er en nettavis med hovedsete i Sør-Korea som spesialiserer seg på nyheter fra nabolandet i nord, som de blant annet får via informanter i landet.

Nettbrettet avisen fikk tak i er oppkalt etter Nord-Koreas hovedstad og har fått navnet Pyongyang 3404. Det er produsert av Checom Technology Joint Venture Company, som produserer telefoner og MP3-spillere i Nord-Korea.

Pyongyang 3404 har en firekjerners prosessor av typen Rockchip RK3188, som først kom ut i 2013, og den kjører operativsystemet er Android 4.4 KitKat, som også ble lansert i 2013.

Hva som er den nøyaktige lanseringsdatoen til nettbrett er uvisst, men den antas ifølge Daily NK å være etter 2015, som betyr at maskin- og programvaren altså er temmelig utdatert.

Av andre spesifikasjoner skal nettbrettet ha 1 GB minne og 8 GB lagringsplass. Skjermen har en størrelse på 10,1 tommer med en oppløsning på 1280 x 800 piksler, og bak- og frontkameraet har oppløsninger på henholdsvis 5 og 2 megapiksler.

Hindrer informasjonsspredning

Som avisen viser til har nettbrettet med dette spesifikasjoner som omtrent tilsvarer Samsung Galaxy Note 10.1, som kom ut helt tilbake i 2012. I motsetning til Samsungs nettbrett skal Pyongyang 3404 imidlertid kunne brukes til telefonsamtaler.

I likhet med andre elektronikkprodukter fra Nord-Korea skal nettbrettet være utstyrt med løsninger for å hindre spredning av informasjon.

Sikkerhetseksperter har også tidligere uttalt at elektroniske signaturer kreves for å utføre alle mulige aktiviteter på mobiler og nettbrett, som for eksempel å se videoer eller åpne dokumenter, og disse signaturene brukes til å spore hver enkelt bruker og deres elektroniske aktiviteter.

Mer informasjon, og bilde av nettbrettet, kan du finne hos Daily NK.

Les også: Hackere stjal opplysninger om 1.000 nordkoreanske avhoppere »