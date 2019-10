Firefox får nye anti-sporingsfunksjoner og egen passordgenerator

Nye forbedringer innen personvern og sikkerhet er noe vi ikke minst ser på nettleserfronten, og nå har Mozilla kunngjort en ny oppdatering av sin Firefox-nettleser som byr på ett og annet nytt for de som er opptatt av slikt.

Den nye 70-versjonen av Firefox får en ny funksjon som gir brukeren en «rapport» om tredjeparts-informasjonskapsler som brukes til å spore seg – såkalte «trackers».

Lar deg se statistikk

Funksjonen, kalt «Privacy Protections Report», er en utvidelse av Enhanced Tracking Protection-funksjonen som ble lansert til Firefox i september og som automatisk blokkerer kjente tredjepartstrackere.

Enhanced Tracking Protection fungerte hovedsaklig i det skjulte, men med den nye oppdateringen skal brukerne altså få mer innsikt i hva som skjer bak kulissene.

Dette skjer ved å dele statistisk informasjon om alt som er blokkert av både sosiale medier-trackere, trackere som sporer deg på tvers av nettsider, kryptogravere og såkalt «fingerprinting». Sistnevnte er digitale fingeravtrykk som lages når selskaper oppretter en profil av en brukers datamaskin, programvare og preferanser.

Rapporten er tilgjengelig via skjold-ikonet i adresselinjen ved siden av URL-en, som allerede gir deg informasjon om hvilke selskaper som blokkeres.

Passord-generator i Firefox

Privacy Protection-rapporten integrerer også Firefox Monitor, en funksjon som advarer brukeren dersom innloggingsinformasjon har dukket opp i kjente datalekkasjer, samt passord- og synkroniseringstjenesten Firefox Lockwise.

Lockwise-integreringen lar brukeren kjapt se passordene man har lagret i tjenesten, og i tillegg har Mozilla lagt til en knapp som gir tilgang til påloggingsdata og muligheten til å oppdatere. Man kan også se og endre antallet enheter som er synkronisert og som du deler passord med.

Apropos Lockwise opplyser Mozilla for øvrig at denne nå kommer med mulighet til å generere passord i Firefox. Når man oppretter en konto vil man automatisk tilbys å la Lockwise generere et trygt passord som kan lagres direkte i Firefox-nettleseren og Lockwise-kontoen.

Den nyeste versjon 70 av Firefox er altså tilgjengelig nå og kan lastes ned fra denne siden.