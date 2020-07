Flere hundre selskaper dropper Facebook i global annonseboikott i juli 

Mer enn fire hundre merkevarer verden over har valgt å pause sine annonser på Facebook fra onsdag, etter at kampanjen «Stop Hate for Profit» oppfordret til annonseboikott av plattformen gjennom juli måned.

Borgerrettighetsgrupper i USA har oppfordret store merkevarer til annonseboikott av selskapet for å presse Facebook til å gjøre mer for å få bukt med hatefulle ytringer på plattformen. «Stop Hate for Profit» kunngjorde mandag at de ønsket å spre kampanjen globalt.

Lot Trump-innlegg stå

Boikott-kampanjen kickstartet etter at Facebook valgte ikke å fjerne eller merke president Donald Trumps innlegg «When the looting starts, the shooting starts» i forbindelse med demonstrasjonene etter George Floyds død i USA de siste ukene.

Twitter på sin side merket innlegget som glorifisering av vold.

Ford, Adidas, HP, Coca Cola, Unilever, Patagonia og Starbucks har allerede pauset sine Facebook-annonser som et svar på hvordan plattformen håndterer hatefulle ytringer.

Flere slutter seg til

Nylig har to store britiske selskaper, forsikringsselskapet Aviva og Intercontinental Hotels Group har tilsluttet seg boikott-kampanjen, skriver BBC.

I en uttalelse til TV-stasjonen sier Aviva at de jevnlig gjennomgår hvilke sosiale medier de bruker, og at de nå pauser og revurderer bruken av Facebook for annonsering i Storbritannia. Intercontinental Hotels Group opplyser om at de vil stanse sin Facebook-annonsering globalt.

I USA er Target og sjokoladeprodusenten Mars ifølge BBC de siste store navnene som gjør det samme. Mars dropper Instagram, Twitter og Snapchat inntil videre.

«Mars har et ansvar og en mulighet til å gjøre en meningsfull og målbar forskjell i kampen mot rasisme, hat, vold og diskriminering. Vi forventer at alle sosiale medier vi jobber med gjør det samme», sier selskapet i en uttalelse.

Noen av selskapene blant annet planlegger boikott av Facebook kun i juli, mens andre planlegger for en lengre periode. Flere har droppet annonsering også på andre sosiale medier.

– Vil begynne å merke innlegg

Facebooks Storbritannia-sjef Steve Hatch, skal ha uttalt til BBC at det «ikke har vært profitt i innhold som er hatefullt».

Slik forsvarer han selskapets håndtering av hatefulle ytringer overfor TV-stasjonen:

«Systemet vår detekterer og fjerner nå 90 prosent av det hatefulle innholdet automatisk. Vi vet at det ikke er perfekt, men det er en økning fra 23 prosent for to år siden. (...) Vi gjør vårt beste, men det er alltid mer vi kan gjøre og det vil vi. Når det finnes hat i verden, vil det også finnes hat på Facebook».

Videomøte førte ikke frem

Facebook har ifølge nyhetsbyrået Reuters arrangert et videomøte med annonsører for å diskutere hvordan å håndtere hatytringer, i et forsøk på å møte motstanden, men uten at dette førte frem.

Representanter for Facebook tilbød ingen detaljer om hvordan de vil håndtere hatefulle ytringer, men viste i stedet til tidligere publiserte pressemeldinger. Dette skal ha frustrert annonsører som deltok i møtet, som mente at disse tiltakene ikke var gode nok, ifølge kilder nyhetsbyrået Reuters har snakket med.

På fredag falt Facebooks aksjepris med 8 prosent. Facebook-toppsjef Mark Zuckerberg responderte med å si at de vil begynne å merke potensielt skadelige innlegg.

– Et vendepunkt

En undersøkelse fra World Federation of Adverters viser at så mange som en tredjedel av annonsørene vurderer å slutte seg til kampanjen. Sjefen i foreningen, Stephan Loerke, kalte kampanjen «et vendepunkt» i avisen Financial Times.

En talsperson for Facebook uttalte tirsdag kveld ifølge Reuters at Mark Zuckerberg vil delta i et planlagt møte med organisasjonene bak boikottkampanjen.

Det er imidlertid usikkert hvor stor betydning boikotten vil ha for Facebooks økonomi.

De 100 største annonsørene på Facebook i 2019 utgjorde trolig bare 6 prosent av Facebooks totale 70 milliarder dollar i årlige inntekter, skriver Reuters, basert på offentlige data som måler de fleste typer annonsering på plattformen. Facebook uttalte selv i fjor at de 100 største annonsørene sto for under 20 prosent av de totale annonseinntektene. Facebook opplyser at de har over 7 millioner aktive annonsører totalt.