Flere IT-giganter flytter hovedkontoret fra Silicon Valley til Texas

Helt siden kallenavnet «Silicon Valley» for alvor ble tatt i bruk på begynnelsen av 1980-tallet, har den sørlige delen av San Francisco Bay Area vært det viktigste, globale senteret for teknologiutvikling og innovasjon. Mange av de største IT- og internettselskapene har sine hovedkontorer her, og det er hit mange av oppstartsselskapene etablerer i håp om å få bedre muligheter til å lykkes.

Men i det siste har skjedd noe. Flere av de store teknologigigantene har varslet at de vil flytte. Ikke bare fra Silicon Valley, men også fra California. I stedet er det Texas som lokker. To av selskapene er blant veteranene i den amerikanske IT-industrien.

Fødestedet

Fødestedet til Silicon Valley. Foto: Wikimedia (CC BY-SA 4.0)

Mest oppsiktsvekkende er det kanskje at Hewlett-Packard Enterprise (HPE) skal forlate Silicon Valley. Dette er den ene halvdelen av selskapet Bill Hewlett og Dave Packard etablerte i en garasje i Palo Alto i 1938. Garasjen regnes som Silicon Valleys fødested.

Men den 1. desember i år kunngjorde selskapet at det flytte hovedkvarteret til selskapet til en ny campus i Spring, Texas, rett på utsiden av Houston.

Selskapet oppgir flere årsaker til at det skal flytte, men hovedårsaken ser ut til å være at Houston allerede er det stedet hvor selskapet har flest ansatte. En medvirke årsak kan være nivået på inntektsskatten. I Texas er det ikke delstatsskatt på personinntekt, mens California med 13,3 prosent har blant de høyeste nivåene av delstatlig inntektsskatt i USA.

– Tar seg selv litt for gitt

Dette kan også være noe av årsaken til at Tesla-sjef Elon Musk nylig har flyttet fra Los Angeles til Texas. Offisielt er det for å fokusere på Teslas nye Gigafactory som bygges i Austin, Texas. Dessuten er det i Texas at SpaceX-selskapet til Musk utvikler Starship-systemet, noe som er blant de største prosjektene Musk er involvert i for tiden. Det er i alle fall det han forteller i et nylig intervju med Wall Street Journal. Men han kommer samtidig med kritikk av California.

– Dersom et lag har vunnet for lenge, er det fort gjort å bli litt selvtilfreds og berettiget, og så vinner de ikke mesterskapet lenger. California har vunnet i lang tid. Og jeg mener de tar seg selv litt for gitt, sier han i intervjuet.

Han understreker at Tesla er den siste bilprodusenten som holder til i California, og SpaceX er det siste romfartsproduksjonsselskapet av en viss størrelse i California.

Oracle til Austin

Like før helgen ble det kjent at en annen av de gamle kjempene i Silicon Valley har flyttet hovedkontoret sitt til Texas, nemlig Oracle. Dette oppgir selskapet i en rapport til det amerikanske verdipapirtilsynet.

Oracles tidligere hovedkvarter i Redwood City, California. Foto: Wikimedia (GNU Free Documentation License)

– Oracle setter ut i livet en mer fleksibel policy for ansattes arbeidssted, og har endret sitt hovedkvarter fra Redwood City, California til Austin, Texas. Vi mener at dette grepet setter Oracle i best mulig posisjon for vekst og tilbyr personalet vårt mer fleksibilitet rundt hvor og hvordan de jobber, skriver selskapet i rapporten. Mange vil kunne jobbe hjemmefra hele eller deler av tiden.

Også et noe mindre Silicon Valley-selskap, dataanalyseselskapet Palantir Technologies, har flyttet hovedkvarteret sitt fra California til Texas. Inntil nylig lå det i Palo Alto. Nå ligger det i Denver.