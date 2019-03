Flere PC-er lever allerede opp til nye TCO-krav

Både for kundenes økonomi og miljøet er det en fordel om elektroniske enheter, slik som PC-er, lever så lenge som mulig.

Hvert tredje år siden 1992 har organisasjonen TCO Development, som eies av svenske Tjänstemännens Centralorganisation, utgitt nye TCO Certified-spesifikasjoner for bærekraftig IT-utstyr.

Siden 1982

Ifølge svensk Wikipedia startet det hele med diskusjoner i TCOs daværende datagruppe høsten 1982 om produkttesting av datamaskinskjermer. Stadig flere ble på den tiden rammen av belastningsskader og synsproblemer som følge av arbeid ved skjermer.

Merkeordningen ble etablert med TCO ’92, som krevde at PC-skjermer skulle ha en energisparende hvilemodus.

I desember 2018 kom den åttende generasjonen av TCO Certified.

Viser at de mener alvor

– Dette er vårt største skritt noen mot en bærekraftig livssyklus for IT-produkter. Kravene i generasjon 8 er omfattende og pådrivende. Varemerkene med produkter som nå klarer kravene, viser at de mener alvor med sine bærekraftambisjoner, sier Sören Enholm, daglig leder for TCO Development, i en pressemelding.

I alle fall Dell, HP og Lenovo tilbyr flere produkter som allerede tilfredsstiller alle kravene i TCO Certified generasjon 8.

Oppgraderes og repareres

Dette inkluderer blant annet nye krav til produktenes slitestyrke og at de skal kunne oppgraderes, repareres og gjenvinnes.

Blant kravene er at produktene leveres med minimum ett års garanti og at reservedeler er tilgjengelige i minst tre år etter at produktet har gått ut av produksjon.

Mobile produkter må være bestandige og tåle både høye og lave temperaturer.

Det stilles krav til enhetens batteri, både når det gjelder batterilevetid og mulighet for utskifting. Ofte blir blant annet bærbare PC-er erstattet fordi batterikapasiteten har blitt for mye redusert. Ofte koster et nytt batteri bare en brøkdel av en ny, tilsvarende PC.

USB Type C

Alle produkter som TCO-sertifiseres i henhold til den åttende generasjonen, må være utstyrt med minst én USB Type C-port. TCO mener dette kan bidra til at det ikke blir nødvendig å produsere så lange kabler som i dag, og at kablene i større grad kan gjenbrukes.

TCO-sertifiseringene stiller også krav til blant annet krav om at produksjonen av enhetene er i tråd med FNs barnekonvensjon og nasjonale lover om arbeidernes rettigheter, inkludert minimumslønn og overtidsbestemmelser.

Mulighet til å påvirke

Produktkategoriene som TCO Development tester, inkluderer skjermer, flere ulike kategorier av PC-er, smartmobiler, projektorer og hodetelefoner. Det er egne spesifikasjoner for hver av disse produktkategoriene.

I dag finnes det mer enn 3500 IT-produkter som er TCO-sertifiserte i henhold til 7. eller 8. generasjon. En søkbar oversikt finnes her.

– Som innkjøper kan du gjøre en forskjell. Dine krav har en direkte effekt på hvordan industrien agerer og driver fram utviklingen av mer bærekraftige og holdbare produkter på markedet, sier Enholm.