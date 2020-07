Flere stater etterforsker Apple for å ha gjort Iphone tregere med vilje

Flere amerikanske stater har gått sammen om å etterforske om Apple brøt loven da de bevisst gjorde eldre Iphone-modeller tregere av batterimessige årsaker. Det viser dokumenter nyhetsbyrået Reuters har fått innsyn i.

Etterforskerne, som skal ha begynt sitt arbeid høsten 2018, har bedt Apple om informasjon om tilfeller der Iphone-telefoner uventet har sluttet å virke, samt om selskapets nedsakking av enhetene gjennom programvare som styrer strømmen.

Staten Arizona leder en etterforskning som ifølge Reuters involverer et flertall av de amerikanske delstatene, representert av både demokratiske og republikanske advokater.

Irreversibel oppdatering

I 2017 slapp Apple en oppdatering til noen av sine eldre mobiler som reduserte ytelsen for å skåne batteriet – uten å opplyse brukerne. Den reduserte ytelsen ble oppdaget og tilkjennegjort av brukere på nettet.

Frustrerte Iphone-brukere har ment at dette bekreftet langvarige mistanker om at Apple bevisst sakket ned eldre enheter for å kunne selge flere nye telefoner. Apple innrømmet praksisen, unnskyldte seg offentlig og senket prisene på å skifte ut batteriet.

Funksjonen skrudde ned klokkefrekvensen på prosessoren når mobilen kjører tunge operasjoner, for å forhindre at batteriet ikke klarer å levere nok spenning. Ifølge Apple ville telefonene slått seg av uten justeringene på grunn av spenningstoppene.

– Vårt mål er å levere den beste opplevelsen for kundene, som omfatter ytelse og å forlenge levetiden til produktene. Lithium-ion-batterier har blitt dårligere til å levere spenningstopper i kalde omgivelser, og har lavere utlading ettersom de blir eldre, noe som har resultert i at enheter har slått seg av for å beskytte sine komponenter, skrev Apple i en uttalelse til blant andre TechCrunch.

– I fjor lanserte vi en funksjon for Iphone 6, Iphone 6S og Iphone SE for å utjevne raske spenningstopper når det trengs for å forhindre at enheter uventet slår seg av i disse situasjonene. Vi har nå utvidet denne funksjonen til å også gjelde Iphone 7 med IOS 11.2, og planlegger å legge til støtte for andre produkter i fremtiden, la selskapet til.

– Ikke nødvendigvis ulovlig

Tidligere i år ble Apple enige om å betale opp til 500 millioner dollar i et forlik i et varslet gruppesøksmål etter at saken ble kjent.

I forbindelse med søksmålene uttalte fakultetsdirektør Chris Hoofnagle ved Berkeley Center for Law & Technology overfor Reuters at det ikke er sikkert at Apple har gjort noe galt. Blant annet pekte han på at en leverandør kan degradere eller deaktivere funksjonalitet i forbindelse med for eksempel sikkerhetsfeil. Men han nevnte ikke det faktum at Apple har holdt degraderingen skjult for kundene.

Fransk bot

Saken førte også til at Apple fikk en bot på 27 millioner euro av det franske konkurransetilsynet tidligere i år.

– Ute av stand til å falle tilbake på den forrige versjonen av operativsystemet ble mange forbrukere nødt til å erstatte batteriet eller til og med kjøpe en ny telefon, het det i en pressemelding fra det franske konkurransetilsynet.

Apple ser ut til å være den eneste store aktøren på mobilmarkedet som har bedrevet denne praksisen. Både Samsung, LG, Motorola og HTC er blant produsentene som har avkreftet at de reduserer ytelsen til eldre mobiler.

Hverken Apple eller advokatenes hovedkontorer i Arizona eller Texas, som er blant de involverte statene, har kommentert den pågående etterforskningen overfor Reuters.