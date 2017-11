Folk er skeptiske til å bruke disse smarte dingsene hjemme

Selv om det blir stadig flere tingens internett-gjenstander (IoT) koblet opp, er forbrukerne avventende til å koble opp de smarte dingsene hjemme. Det kommer frem av en Deloitte-rapport som ble publisert i forrige uke.

Rapporten slår fast at forbrukerne ikke liker å føle seg overvåket via dingser som Amazons Echo eller Googles Home-smarthøyttalere.

40 prosent usikre

Nesten 40 prosent av de spurte sa at de følte seg usikre til å koble opp disse dingsene hjemme.

De spurte svarte at det skyldtes at de var redde for at disse dingsene skulle eksponere for mye av livene deres til omverdenen.

I tillegg mener forbrukerne at produsentene er for slepphendte med å informere om risikoen det kan medføre å bruke disse produktene, kommer det frem i Deloiette-rapporten.

Det med rette.

Tok opp samtaler

Blant annet har den britiske sikkerhetseksperten Mark Barnes demonstrert at det er mulig å ta over Amazons talestyrte assistent Echo og faktisk høre på samtaler som foregikk i umiddelbar nærhet av den smarte dingsen.

Det norske Forbrukerrådet har også advart mot blodtrykksmålere som er koblet til internett, skrev digi.no tidligere i høst.

Konklusjonen var da at helsedata lett kunne havne på avveie.

Sender helsedata

Flere av de app-tilkoblede produktene svikter når det gjelder personvern og sikkerhet, og de informerer om vilkår på en lite tilfredsstillende måte, slås det fast.

Enkelte sender potensielt sensitive helseopplysninger til selskaper i Øst-Asia og Nord-Amerika uten at brukerne opplyses om dette.

– Dette er opplysninger som er kommersielt attraktive for aktører. Det kan ikke være slik at du risikerer at helseopplysningene dine selges til for eksempel forsikringsselskaper eller andre uvedkommende, forklarte fagdirektør Anne Kristin Vie i Forbrukerrådet.