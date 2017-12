For første gang på 11 år: Microsoft med nettleser til noe annet enn Windows

Microsoft kunngjorde i går at selskapet har fullført betatestingen av Android- og iOS-utgavene av selskapets Edge-nettleser. Dette betyr at nettleseren er offisielt tilgjengelig for disse operativsystemene, i alle fall i en del land.

Norge er ikke blant landene på Microsofts liste, men vi hadde likevel ikke noe problem med å få installert Android-versjonen via denne siden hos Google Play. Edge for iOS er oppført på denne siden, men som dukker ikke opp i søk i App Store-appen iPhone-en vi testet med.

Som digi.no tidligere har skrevet, er ingen av de to utgavene basert på Microsofts egen nettlesermotor, EdgeHTML. Edge for iOS basert på operativsystemets WebKit-motor, via WKWebView, mens Android-versjonen er basert på Google Blink og ikke den innebygde WebView-kontrollen.

Ikke siden IE 5

Dette er, så langt vi kan erindre, de første nettleserne Microsoft har tilbudt til andre operativsystemer enn Windows siden Mac-versjonen av Internet Explorer ble trukket helt tilbake ved utgangen av 2005. I noen år, fram til 2002, hadde Microsoft også en IE-utgave for Unix.

Overføring av visning av en webside i Edge på mobilen til Edge på en pc. Bilde: Microsoft

Edge-funksjonen som Microsoft først og fremst framhever, er muligheten til å overføre visningen av websider i Edge på mobilen over til Edge på pc-en. Dette forutsetter at brukerne er logget inn på den samme Microsoft-kontoen på begge enheter.

Også passord og bokmerker kan synkroniseres på tvers av enhetene.

Mer informasjon om de nye Edge-utgavene finnes på denne siden.

