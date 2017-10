I går ble det kjent at Google, Microsoft, Mozilla, Samsung og W3C har blitt enige om å tilby ett felles sett med dokumentasjon for webstandarder, og at dette skal gjøres tilgjengelig på MDN Web Docs, altså det eksisterende nettstedet til Mozilla Developer Network.

Med fire ulike nettlesermotorer å forholde seg til, er det ikke alltid like enkelt å finne enhetlig dokumentasjon om hvordan webbaserte programmeringsgrensesnitt best kan brukes. Til nå har det ikke eksistert noen felles, enhetlig og oppdatert ressurs med informasjon om funksjonalitet som fungerer på tvers av alle nettleserne.

Flytter over ressurser

Svært mye av dagens innhold på MDN Web Docs er basert på bidrag fra brukerfellesskapet. Ifølge Mozilla har mer enn 8 000 brukere de siste tolv årene gjort 76 000 endringer i de mange tusen dokumentene. Dette skal ha bidratt til å forbedre både kvaliteten til og omfanget av innholdet.

Arbeidet med å gjøre MDN Web Docs til et sted hvor utviklere kan finne nyttig, objektiv og nettleseragnostisk dokumentasjon, har for lengst startet. Microsoft oppgir at selskapet allerede har gjort mer enn 5000 endringer i MDN for å sikre at hele API-flaten til Edge-nettleseren nå er dokumentert.

Microsofts dokumentasjonsforfattere som skriver om webplattformen, vil heretter bruke innsatsen sin på MDN. Dessuten vil 7 700 sider i Microsoft Developer Network (MSDN) bli omdirigert til korresponderende emner i MDN.

Google oppgir at selskapet allerede flere år har jobbet med å overføre selskapets webdokumentasjonsinnsats til MDN.

Dokumentasjon som er nettleserspesifikk, vil fortsatt bli publisert hos den enkelte nettleserleverandør.

Samarbeidspartnerne har etablert et styre, Product Advisory Board, som skal bidra med råd og tilbakemeldinger om innholdsstrategi, retning og funksjonalitet, for å sikre at MDN forblir relevant, nettleseruavhengig og at det bidrar til å hjelpe utviklere med å holde seg oppdatert på de viktigste områdene til webplattformen.

Apple

Det er selvfølgelig én aktør som mangler i dette samarbeidet, nemlig Apple. Det er vanskelig å tro at Apple ikke har blitt invitert til dette samarbeidet. Selskapets Safari-nettleser og WebKit-motor er mye brukt, spesielt på grunn av utbredelsen til iOS-enhetene. For webutviklere vil det derfor være til stor nytte om også oppdatert dokumentasjon fra Apple er å finne på samme sted som dokumentasjonen om de konkurrerende nettleserne.

Men det er ennå ikke for sent. Samarbeidspartnerne opplyser at det nevnte styret vil kunne bli utvidet med medlemmer fra andre aktører.

Enkelte påpeker at heller ikke Opera og Vivaldi er med i samarbeidet. Ingen av disse tilbyr noen egen nettlesermotor. De er basert på Blink og Chromium og har derfor den samme støtten for webstandarder som det Google Chrome har. Men det samme gjelder nettleseren Samsung Internet, og Samsung deltar som nevnt i samarbeidet.

